طريقة عمل الممبار الدايت.. «حضري أحلى أكلات العيد بدون زيادة الوزن» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الممبار الدايت، هي الخلطة السحرية التي يبحث عنها أصحاب الحمية الغذائية للاستمتاع بـ«حلويات عيد الأضحى» كما يُطلق عليها، لكون الممبار من أساسيات أكلات العيد الكبير، ورغم أن الجمع بين الممبار والدايت في جملة واحدة يثير التعجب، لكثرة تحذير أطباء التغذية من اللحوم الحمراء المشبعة بالدهون أثناء الحمية الغذائية، غلا أن هناك طريقة سحرية تضمن لك مذاق الممبار المحشي دون سعرات حرارية تخرجك عن نظامك الغذائي «الهيلثي».

طريقة عمل الممبار الدايت

مقادير طريقة عمل الممبار الدايت قد تكون غير مألوفة، خاصة وأن «القرنبيط» يأتي في مقدمتها، مع ضمان عدم إحساسك بطعمه إذا كنت تحبه أو لا، حسب وصفة سارة فريد، خبيرة تغذية، في برنامج «هي وبس» على شاشة سي بي سي سفرة، ومقادير الممبار الدايت هي:

كيلو قرنبيط مسلوق مجروش وهو بديل الأرز، لأنه مضاد أكسدة ومليء بالفيتامينات

نصف كيلو لحم مفروم، دون دهون

بصل مبشور

طماطم مكعبات

قطع فلفل رومي

ثوم مجروش

بقدونس ـ شبت ـ نعناع

الـ 7 بهارات ـ كمون ـ ملح ـ فلفل أسود

طريقة تحضير الممبار الدايت

خليط سهل تتكون منه طريقة عمل الممبار الدايت، فكل ما عليك هو إحضار وعاء عميق ووضع اللحم المفروم به، وعليها فلفل أسود وزنجبيل وكمون والـ7 بهارات، ونعناع فريش والثوم فريش، ونخلط اللحمة بالتوابل حتى يتجانسوا، نضع الخضرة شبت وكسبرة وبقدونس ويمكن نضع كرافس لأنه يعلي الحرق، والبصل يوضع مجروش لا يفرم كثيرا حتى لا يفقد مياهه، طماطم قطع صغيرة، وفلفل رومي قطع صغيرة، والقرنبيط شكله مثل الجبنة الرومي، من الطبيعي وضع صلصلة على الممبار التقليدي، ولكن في هذه الخلطة توضع قطع طماطم صغيرة.

طريقة سلق وتحمير الممبار الدايت

وعلى البوتجاز توضع حلة وبها حبها وورق لورا وعليها ملح وفلفل، ولكن لا نكثر من الملح حتى لا ينفجر الممبار، وبعد تجانس كل الخليط يحشى لممبار، وعلى عكس الممبار المحشو أرز، نقصد ألا يمتلء الممبار عن آخره حتى يلا ينفجر، وعلى عكس ذلك الممبار الدايت يمتلىء عن أخره لأن القرنبيط واللحمة لا يتمددوا مثل الأرز عنند السلق.

وبعد وضع الممبار الهيلثي في مياه السلق لمدة 35 دقيقة، نخرجه ونضع تحت الشواية ويقلب على جنبيه حتى يعطينا اللون الذهبي، ثم يقدم على السفرة.

ويمكن تخزين الممبار الدايت أو الممبار الهيلثي في الفريزر لمدة تصل إلى شهر ونصف.