عمرو محمود ياسين يحتفل بتخرج ابنته من المدرسة: أحلى أيام حياتي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

احتفل الفنان عمرو ياسين، ابن الراحل محمود ياسين، بتخرج ابنته عاليا من المدرسة، من خلال مشاركة عدد من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل كبير من الجمهور ومحبي الفنان.

كما تضمنت الصور الذي شاركها الفنان عمرو ياسين، صورة عائلية لأسرته، رفقة ابنته، وزوجته الإعلامية آيات أباظة، ونجله محمود ياسين.

وعلق الفنان عمرو ياسين، على الصور الذي شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، متغزلا في ابنته: «من أحلى أيام حياتي بنتي حبيبتي خلصت مدرسة، ربنا يوفقك في كل اللي جاي»، كما علقت ابنة الفنان عمرو ياسين، على الصور الذي شاركها والدها: «عالمي كله، أحبك أكتر من أي شيء في الحياة، شكرا ليك يا حبيبي بحبك».

ولاقت الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها عمرو ياسين، استحسان المتابعين داخل الوسط الفني وخارجه، وتفاعل عدد كبير منهم معها، من وكان من بينها: «ألف مبروك ودايما تفرح بيها وبنجاحها، ربنا يفرحك بيها عقبال ما تفرح بجوازها، طالعة نسخة من أبوها، قمر أوي ربنا يحميها لك، عيلتك قمر أوي، أنا بحب عيلتكوا من أيام والدك ووالدتك، ده إيه القمر والحلاوة دي، عقبال ما تخلص جامعة وتفرح بولادها».

عمرو ياسين وابنته

السيناريست والمؤلف عمرو ياسين، كان احتفل بعيد ميلاد ابنته عاليا، خلال الفترة الماضية، وشارك عددا من الصور التي تجمعه بها، وأرفق تعليقا متغزلا بها، على حسابه على موقع «إنستجرام»: «بنتي عيد ميلادها النهارده، ربنا يحميكي يا أحلى وأجمل بنوته».

قصة زواج عمرو ياسين

وكان تحدث الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن قصة حبه وزواجه من الإعلامية آيات أباظة، أثناء مشاركته في برنامج«معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال: «حبينا بعض في الثانوية، مرينا بالمراهقة والشباب مع بعض، وأتجوزنا في الجامعة، أنا كانت قناعتي أن هي مش هتستنى والأباظية بيجوزوا بدري، فقدرت أقنعه بصعوبة أني أنا واثق من نفسي وقرأت الفاتحة والخطوبة كانت في 3 جامعة، وأتجوزنا بعد التخرج وجبت أول طفل وأنا عندي 21 سنة».