«هل للحجاب لون معين؟».. رد حاسم من «الإفتاء» على السؤال المحير للنساء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

جدل فرض الحجاب من عدمه، شغل الأذهان، واشتعلت الأراء به بين متشدد بفرضه وأخر مُصر على أنه ليس من الشرع، ووسط ذلك الجدل الثائر والذي صار حديث العامة والخاصة، لذا أرسلت سيدة سؤالًا إلى دار الإفتاء عن لون الحجاب ونصه: «هل للحجاب لون معين؟».

الإفتاء ترد على سؤال: هل للحجاب لون معين؟

رد مختصر ردت به دار الإفتاء على السيدة التي تسأل عن هل يوجد نص أو تشريع بلون معين للحجاب ليكون شرعيًا، لتجيب في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، بأن الحجاب ليس له له معين، ولكن له أن يكون ساترًا، ليس واصفًا ولا شافًا ولا كاشفًا.

وأكدت دار الإفتاء، في ردها على السؤال الخاص بلون حجاب المرأة، أن الأصل أن أي امرأة تختار الألوان العادية التي تسود المجتمع «الألوان يختارها كل إنسان حسب راحته».

أزمة فرض الحجاب

وكان جدل فرضية الحجاب أشعله مجددا تصريح الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي أكد على أن الحجاب ليس فرضًا، وأن حديث الحجاب الذي ينص على أنه إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها، انتشر بعد وفاة الرسول بنحو 240 عامًا، وأنه حديث ضعيف، وهو ما هاجمه عليه العديد من علماء الأزهر والذين أكدوا على أن الحجاب فرض بنص القرآن والسُنة.