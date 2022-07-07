«نشوى» بترجع زمن «الجيرة الحلوة» لـ حياة الكومباوند: دعيت كل الهوانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من المنازل والفيلات، تزينها الحدائق، ويحاوطها سور كبير، ففي الليل يُغلق الباب على سكانها أو بالأحرى كل أسرة تصبح بمفردها، لا تعرف شيئًا عن الأخرى، فكلًا منها يبكي على مواله، لا يتعامل مع الآخر إلا للضرورة، ولا يتشارك معه سوى بالصدفة، هكذا تسير الحياة داخل المجتمعات السكنية الجديدة «الكومباوند»، التي تقتقد إلى الاجتماعية.

حياة رتيبة دفعت السيدة نشوى نبيل، صاحبة الـ48 عامًا، وأم لـ4 أبناء، لدعم فكرة التجمعات والمشاركة كالمناطق الشعبية القديمة، في محاولات منها لمساعدة كل طرف للآخر: «لما كنت عايشة في ميدان لبنان، كنا على الأقل عارفين الجيران، وكل واحد بيساعد التاني، وفاهم وعارف هو عاوز ايه، لكن لما جيت الكومباوند فوجئت إن أي حد يحصله أي حاجة محدش هيعرف عنه حاجة».

عملت جروب الهوانم وبدأنا الفكرة

وتحدثت السيدة الأربعينية عن الأمر، مؤكدة أنها أسست الفكرة من خلال مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين سيدات الكومباوند: «عملت جروب ستات، وهو جروب الهوانم، نسأل نتعاون ونهزر، وبدأنا ننشر فكرة التعاون وإننا نعرف يعض ونتعاون على الخير، ودخل عدد كبير وقولت نتجمع سوا فعلًا ونتعرف أكتر على بعض، واللي عطلنا شوية الكورونا لكن رجعنا تاني»، هدف أخر تسعي إليه من خلال هذه التجمعات وهو خلق روح من المحبة بين أطفال المكان وتوعيتهم بأهمية الحفاظ علي المنطقة التي يسكنون فيها، وذلك من خلال قصص قصيرة تروى لهم عن كيفية الحفاظ على الحدائق والماء والنظافة.

هوانم الكومباوند تتعاون في الخير.. موائد رحمن وفلوس للمحتاج

وواصلت «نشوى»، حديثها عما فعلوه داخل مكان مسكنها من عمل الخير: «اشتركنا وجبنا ترابيزات لأي نشاط اجتماعي بدل الفراشة، وبدأنا نعمل مائدة كل أسبوع في رمضان، وبقت مرتين في الأسبوع كمان، فيها كل حاجة، ونوزع حلاوة المولد».

ولم تهمل «نشوى» الاجتماعات الشهرية لمساعدة المحتاج من المكان: «بعمل اجتماع شهري مع مدير المدينة نناقش المشكلات، وبنلم فلوس ونبعت في ظرف لأي حد عنده فرح، أو عزاء، أو أي مناسبة أو محتاج حاجة»

يوم عرفة والعيد احتفالات للصبح

وأضحت السيدة نشوى في حديثها مع «هُن»، أن الاستعدادات الحالية بشأن التجمع يوم عرفة، لتناول الإفطار سويًا، والاحتفال حتى عقب صلاة عيد الأضحى، مع تنظيم حفلات للاحتفال بطلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من الامتحانات.