فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط ممرضة من أعلى برج حديدي أمام أصدقائها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة اهتزت لها القلوب، بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول العالم، ظهرت خلاله فتاة عشرينية وهي تسقط من أعلى برج حديدي، أثناء تواجدها في نزهة صيفية بإحدى الحدائق العامة الشهيرة.

تفاصيل مصرع الفتاة

وبحسب ما كشفت التقارير، فإن الفتاة التي لقيت مصرعها تدعى ياسميلي أروجو، تخرجت مؤخرا في إحدى كليات التمريض بالبرازيل، وسقطت من أعلى بناية حديدية خلال تواجدها في نزهة رفقة أصدقائها بحديقة بيراسيما بارك المائية، في ريو برانكو، شمال البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وسقطت الممرضة البالغة من العمر 23 عاما، على بُعد 70 قدمًا حتى وفاتها، أمام أصدقائها في الحديقة، وأفادت الأنباء أنها صعدت إلى قمة البرج على سبيل الدعابة مع أصحابها، لكنها سقطت بعد تعركل قدميها.

محاولات إنقاذ الممرضة

وسرعان ما تم نقل «أروجو» إلى المستشفى مع محاولات إسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال نقلها.

وبعد وقوع الحادث الأليم أُغلقت الحديقة المائية، وقيل إنه لن يعاد فتحها أمام الزائرين، حتى اكتمال التحقيق في كيفية وقوع الحادث المأساوي.

وقال المتحدث باسم الحديقة المائية في بيان رسمي: «قدم نادي بيراسيما بارك كل الدعم والاهتمام لأسرة الشابة الضحية، وبعد الحادث أغلقنا أنشطة الجذب كافة، والتي لن تعود إلى العمل إلا بعد إجراء تحقيق من قبل المختصين فيما يتعلق بأسباب الحادث، وما تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية، لمقاضاة المسؤول عن الأمر».