الامارات | 9 مواقع على الأرض تخلو من الجاذبية .. تعرَّف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواقع على الأرض تخلو من الجاذبية .. تعرَّف عليها والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

هل تعلم أن هناك 9 مواقع في الكرة الأرضية تختفي فيها الجاذبية الأرضية؟ هذه حقيقة تشكل خرقاً علمياً للقاعدة الشاملة في بقية الأرض، ويشعر فيها الإنسان للحظات معدودة بأنه في الفضاء الخارجي، أو تتحرك فيها الأشياء إلى الأعلى لا للأسفل.

وهذه الأماكن حسب موقع (thetravel) المتخصص في السياحة والسفر هي:

الصخرة الذهبية بمعبد كايكتيو في ميانمار: توجد في هذا المعبد أكبر صخرة ذهبية في العالم تقف على حافة جبل، وتبدو وكأنها على وشك السقوط لكنها لا تسقط، وهي هناك منذ آلاف السنين.

الطريق الغامض في كوريا الجنوبية: تحتضن جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية طريقا يبهر جميع الزوار من شتى أنحاء العالم. تنحدر الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بحسب الجاذبية، لكن هذا الطريق يعمل بطريقة مختلفة، فالسيارات والأشياء التي تترك في وضع محايد تتحرك صعودا.

المنزل الخشبي في كاليفورنيا: ثمة موقع ما بمدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأميركية يمكن فيه للشخص خوض تجربة انعدام الجاذبية، كما في المركبات الفضائية.

والمكان عبارة عن منزل خشبي، يزوره سنويا آلاف الأشخاص. وجرى اكتشافه عام 1930، وفيه تطير الأشياء مثل الكرات إلى الأعلى.

هضبة لداخ في الهند: توصف هذه الهضبة بأنها خالية من الجاذبية تماما، نظرا للحركة العسيرة للمركبات هناك، وثمة العديد من النظريات والخرافات التي حاولت تفسير الأمر، لكن المؤكد أن الجاذبية لا تعمل هنا.

سد هوفر في نيفادا: يجذب هذا السد نحو مليون زائر سنويا، كثير منهم لا يأتون لمجرد مشاهدة ضخامة السد أو تدفق المياه فيه، بل لرؤية السلوك المخالف للجاذبية، فالمياه لا تسقط من حافة السد بل تتدفق عكسيا، وتعزى هذه الظاهرة الفريدة إلى طريقة تصميم السد وهيكله.

جبل أراغتس في أرمينيا: عند سفح هذا الجبل - أعلى جبل في أرمينيا- تبدو الجاذبية معدومة، فأول ما يلاحظه الزائر أن مياه النهر تتدفق إلى الأعلى، وهذا ليس كل شيء، فعند وضع السيارة في حالة "الحياد" تتحرك صعودا من تلقاء نفسها.

التلة السحرية في كندا: في منطقة بمدينة مونكتون ثمة ما يبدو أنه مغناطيس كبير فوق تلة، إذ يحرّك الأشياء نحو الأعلى لا الأسفل، ولاحظ السائقون هذا الأمر أول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، ولا يزال هذا الطريق يجذب الفضوليين حتى يومنها هذا.

الشارع الغريب في البرازيل: يوجد طريق ذو انحدار حاد في مدين بيلو هوريزونتي، جنوبي البرازيل. يشتهر هذا الشارع بسحب السيارات إلى الأعلى بمجرد وضع السيارة في وضع "الحياد"، ويثير هذا الأمر الرعب في نفوس السائقين، ولا يتمكنون من حل الوضع إلا عن طريق الضغط على المكابح.

منطقة في خليج هدسون بكندا: تنخفض أوزان الأشخاص في منطقة تقع بخليج هدسون في كندا بشكل كبير عن وزنهم الحقيقي، في ظاهرة نسبت إلى انخفاض الجاذبية في هذه المنطقة.

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