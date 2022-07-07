منى المنصوري تكشف كواليس تعاونها مع الهندية سناء خان: نقلة في عالم الموضة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نجاحات وإنجازات جديدة في عالم الموضة والأزياء، لا تزال تحققها مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري، التي تسعى للتميز الدائم، الذي يجعلها مختلفة عن أي مصممة أزياء أخرى، وهو ما حدث خلال التعاون الإماراتي الهندي لتحقيق التكامل بين الحضارات، وتبادل الثقافات في عالم الموضة.

قصة التعاون الهندي الإماراتي

مصممة الأزياء العالمية الإماراتية، منى المنصوري، تحدثت عن كواليس العمل الذي جمعها مع المصممة الهندية سناء خان، التي تعيش في تركيا، ودائما ما تسعى لتقديم الابتكارات المختلفة في مجال الموضة وعروض الأزياء، التي تقدمها هناك، وفي عدة بلدان بالعالم، لقناعتها التامة بأن الأزياء هي المرآة الحقيقية التي تعكس ثقافة وحضارة الشعوب، وتعمل على دمج العربي والهندي، إذ تتسم الثقافة والموضة الهندية بالاهتمام بالألوان في الملابس التقليدية الخاصة بهم؛ إذ يعتبر الساري الهندي من أهم ما تتمناه الفتيات العربيات.

وقالت منى المنصوري في تصريحات لـ«هن»: «نعمل في إطار السعي لتحقيق التكامل بين الحضارات والثقافات من خلال خطوط الموضة والأزياء».

وعقدت مصممة الأزياء الاماراتية منى المنصوري، جلسة مع المصممة الهندية سناء خان، لمناقشة الأفكار وتطويرها والبحث عن كل ما هو جديد: «الأزياء واحدة من أبرز السمات الحضارية التي تميز شعوب كل دولة، ويتم من خلالها إبراز تراث وثقافة وحضارة الدولة من خلال أزيائها الوطنية والتقليدية، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال العمل المشترك العربي الإماراتي الهندي»، بحسب حديثها لـ«هن».

وأشارت منى المنصوري، إلى أن المصممة الهندية قدمت عمل يجمع بين الاستايلات الهندي والتركي والعربي، من خلال تصميم 30 قطعة، حتى تحقق التكامل بين الحضارات والثقافات في خطوط الموضة: «سعدت بالعمل المشترك معها، وخطوة جديدة ستغير عالم الموضة والأزياء، في العالم العربي والهندي».