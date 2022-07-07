الامارات | شاب إسباني يدفع ثمن مزحته الثقيلة على «سناب شات» !

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب إسباني يدفع ثمن مزحته الثقيلة على «سناب شات» ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع شاب إسباني ثمن مزحة أطلها عبر «سناب شات»، لتتحول إلى رعب يهدد مستقبله. إذ ألقت السلطات الإسبانية القبض على هذا المراهق بعد أن هدد بتفجير طائرة، عبر مزحة «ثقيلة» على حسابه بسناب شات، يوم الأحد الفائت، مما أثار الهلع.

وقالت صحيفة بريطانية، إن الشاب، أديتيا فيرما، ويبلغ من العمر 18 عاماً، بريطاني من أصول هندية، وهو لاعب «عبقري» بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج عرضت عليه الالتحاق بها. وكان قد كتب على سناب شات: «سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان»، والطائرة هي «إيزي جيت» كانت في طريقها إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، قادمة من بريطانيا.

وبعد نشره التهديد على سناب شات، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا لمرافقة طائرة إيزي جيت.

والليلة الماضية كان فيرما يمثل أمام محكمة في إسبانيا، حيث فال المدعي العام بأنه كلف البلاد حوالي 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.

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