أميرات إسبانيا يتألقن في حفل توزيع «Princess of Girona Foundation»: نسخة من مامتهم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال حفل توزيع جوائز مؤسسة أميرة جيرونا السنوي، خطفت الأميرتان ليونور وصوفيا الأنظار، بعد ارتدائهما فساتين تجمع بين البساطة والعصرية، وخرجا إلى عامة الشعب بصحبة والديهما الملكة ليتيزيا والملك فيليب

فساتين باهظة الثمن

بينما يفضل الكثير من الفتيات في عمرهما ارتداء الفساتين باهظة الثمن، التي تجمع بين العصرية وقليل من الجنون، فضلت الأميرة ليونور، أميرة أستورياس، 16 عامًا، أن تظهر بكامل أناقتها في ثوب أزرق فاتح نقي مع خط رقبة مناسب للحفل، واختارت أقراط «حلق» على شكل دمعة، وثبتت شعرها على شكل كعكه، بينما اختارت أختها الصغرى صوفيا، 15 عاما، بدلة بيضاء عصرية، ما وصفه المتابعون للقصر الملكي بأنما يتبعا خطى والدتهما، لكنهما أكثر رقة وجمالا، وظهرا إلى جانب والدتهما ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في الحفل الذي حضره الأشقاء الملكيون أيضا، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جمال العائلة المالكة في حفل توزيع الجوائز

بدت العائلة المالكة الإسبانية أنيقة أكثر من أي وقت مضى؛ إذ ساروا جنبًا إلى جنب في حفل توزيع جوائز مؤسسة أميرة جيرونا، وفي هذه الأثناء، كانت الشقيقة الأصغر صوفيا ترتدي بدلة بيضاء أنيقة ذات طبقات مع بلوزة متدلية على شكل كيب، أما والدتها البالغة من العمر 49 عاما، فظهرت أنيقة في فستان أزرق داكن مكشوف الأكتاف، مع ياقة مرصعة باللؤلؤ، بالإضافة إلى أنها قرنت الفستان بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأزرق الداكن.

إناقة الملك فيليب وأهداف المؤسسة

انضم الملك فيليب إلى فتياته في الصف الأمامي بالحفل، وكان أنيقا أكثر من أي وقت مضى في بدلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق زرقاء.

ويرأس الملك المؤسسة حاليًا نيابة عن الأميرة ليونور، من أجل الشباب في جميع المجالات ذات الأهمية الحاسمة لمستقبلهم، كما يسعى إلى أن يصبح معيارًا على المستوى الوطني في دعم الشباب في تطورهم المهني والشخصي.

وعلى وجه الخصوص، يكرم حفل توزيع الجوائز الشباب الموهوبين الذين يتم اعتبارهم قدوة لعملهم الجيد، أما مكان الحفل أو مقره في قلعة من القرن الثاني عشر، وأطلق عليه ملك هولندا ويليم ألكسندر اسم «'Hippie Hogwart»، في الثمانينيات، وتخرجت منه الأميرة إليزابيث وريثة العرش البلجيكية، العام الماضي.

زيارة الأميرتين إلى لاس فيجاس وحدهما

بدت الأميرتان ليونور وصوفيا من إسبانيا مثالا للأناقة، أثناء زيارة فيجاس بدون والديهما، في متحف للفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي، ارتدت حينها وريثة العرش ليونور فستانًا باللونين الأحمر والأبيض بقيمة 69.99 جنيهًا إسترلينيًا للنزهة، أي ما يعادل 1549 جنيها مصريا، بينما أختها الصغرى فستانًا كريميًا بقيمة 299 جنيهًا إسترلينيًا أي ما يعادل 6712.8 جنيه مصري.