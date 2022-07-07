الامارات | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بشقيقة هنا الزاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بشقيقة هنا الزاهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الأربعاء، إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد بعد تصالح الطرفين.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من أفراد الأمن الإداري بمول شهير يفيد بنشوب مشادة كلامية بين فتاة وعامل.

وبالانتقال والفحص، اتهمت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد عاملاً في العقد الخامس من عمره بالتحرش بها لفظيا ومضايقتها، وبمناقشة العامل أنكر قائلا:"أنا معملتش حاجة ومجتش جنبها"، واتهمها بسبه، فيما تبادل الطرفان الاتهامات وجرى اقتياد طرفي المشاجرة إلى قسم الشرطة، حيث تم إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بعد تصالح الطرفين.

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