الامارات | نصائح مهمة للعناية السليمة بالشعر الدهني

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للعناية السليمة بالشعر الدهني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتاج الشعر الدهني إلى عناية خاصة، للحد من الإفرازات الدهنية الزائدة، التي تفسد المظهر الجمالي للشعر، حسب مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، التي أشارت إلى أنه ينبغي – بخلاف الاعتقاد الشائع – عدم غسل الشعر الدهني يومياً، لأن الغسل الزائد عن الحد يؤدي إلى نتيجة عكسية، ويتسبب في زيادة الإفرازات الدهنية. لذا يكفي غسل الشعر الدهني بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وينصح أيضاً باستعمال شامبو يحتوي على مواد فعالة، تعمل على الحد من الإفرازات الدهنية الزائدة، مثل الطمي الطبي، والشاي الأسود، وخل التفاح، وعصير الليمون، وإكليل الجبل، والبابونج. ويراعى أن يكون الشامبو خالياً من المواد الضارة، مثل البارابين والسيليكون والكبريتات.

ومن المهم أيضاً تطبيق مستحضر تقشير على فروة الرأس من وقت إلى آخر، للتخلص من الإفرازات الدهنية الزائدة، وخلايا الجلد الميتة، وبقايا مستحضرات العناية والتصفيف.

ولتجنب زيادة الإفرازات الدهنية، ينبغي غسل الشعر بماء فاتر، وليس بماء ساخن للغاية، مع مراعاة عدم استخدام أدوات تصفيف الشعر، كالمجفف ومكواة الفرد ومكواة التجعيد، بشكل زائد عن الحد، كما ينبغي تجنب الصبغ المتكرر للشعر، وعدم ارتداء القبعات مدة طويلة.

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