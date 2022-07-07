الامارات | الجينز المطبوع يطل نجماً للموضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجينز المطبوع يطل نجماً للموضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل الجينز المطبوع كنجم الموضة النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة عصرية جذابة.

ويزدان الجينز المطبوع بطبعات ذات ألوان زاهية تتنوع بين طبعة الزهور الحالمة وطبعة الباتيك ذات الطابع الهيبيز والطبعات الهندسية، مثل شكل المُعيّن ذات الطابع العصري وطبعات جلد النمر ذات الطابع الشرس، إضافة إلى الخطوط ذات الطابع الأنيق.

وأوضحت مجلة Elle أن الجينز المطبوع يأتي هذا الموسم بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة، مشيرة إلى تنوع إمكانات تنسيقه؛ مع قطعة فوقية أساسية تكتسي باللون الأبيض أو الكريمي للحصول على إطلالة أكثر هدوءاً، أو مع قطعة فوقية تزهو بأحد الألوان الموجودة في طبعة السروال. ومَن ترغب في الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها الاعتماد على المزج بين الطبعات المختلفة.

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