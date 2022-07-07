الامارات | مدينة دبي للإعلام تحتفي بأعمال مبتكرة في «لينكس العالمي للإبداع»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دبي للإعلام تحتفي بأعمال مبتكرة في «لينكس العالمي للإبداع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلط مدينة دبي للإعلام، الوجهة الإعلامية الإقليمية التابعة لمجموعة تيكوم، الضوء خلال معرض دبي لينكس العالمي للإبداع الذي تنظمه بالشراكة مع دبي لينكس على أعمال متميزة لشركات إعلام ووكالات اتصال.

ويقدم المعرض - الذي انطلق أول من أمس ويختتم اليوم - مجموعة من الحملات الإبداعية المبتكرة والحائزة جوائز في فئات مختلفة، من بينها الحملات الخارجية، الطباعة والنشر، والصناعة الحرفية. وتضم الأعمال المعروضة حملات لنخبة من العلامات التجارية والشركات والمؤسسات من بينها إيكيا، وميني، وأديداس، وديليفرو، ومجمع دبي للعلوم، وغيرها.

وقال المدير العام لمدينة دبي للإعلام ماجد السويدي: «لطالما شكلت المدينة وجهة جاذبة للمواهب الإبداعية ومجمع أعمال متكاملاً محفزاً على الابتكار يدفع بعجلة تطور القطاع ويسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي». وأضاف «تؤكد شراكتنا مع (دبي لينكس) على هذا النهج، إذ نسعى من خلال إقامة المعرض إلى الاحتفاء بالأعمال الإبداعية المتميزة وتسليط الضوء عليها، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الإبداعي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات والمنطقة».

من جانبها، قالت مديرة مهرجان دبي لينكس العالمي للإبداع ثيا سكيلتون: «يُسعدنا أن نتعاون مع مدينة دبي للإعلام هذا العام لعرض هذه الأعمال الفائزة، وإظهار مدى مهارة المبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليكونوا مصدر إلهام لغيرهم من المواهب داخل الدولة وخارجها».

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