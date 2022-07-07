الامارات | جزيرة الحياة.. رحلة استرخاء في الطبيعة والملامح العربية الأصيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة الحياة.. رحلة استرخاء في الطبيعة والملامح العربية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقع جزيرة الحياة في قلب ميناء العرب في إمارة رأس الخيمة. وتطل على الواجهة البحرية في إمارة رأس الخيمة، حيث تجمع بين المناظر الطبيعية الرائعة والشريط الساحلي الخلاّب والشواطئ الصافية. وتمثل جزيرة الحياة مشروعاً تطويرياً متكاملاً ومتعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة ستة ملايين قدم مربعة، وهي إحدى الجزيرتين اللتين يتكون منهما ميناء العرب، الوجهة المائية في رأس الخيمة، التي تقع وسط الطبيعة، والأراضي الرطبة، والشواطئ البكر، حيث تجتمع الملامح العربية الأصيلة مع تجربة الحياة على الجزيرة.

خليج وصحارى ذهبية

يقع المنتجع على جزيرة الحياة، وتحيط به شواطئ الخليج العربي والصحارى الذهبية والجبال الشاهقة، والذي يشكل ملاذاً استثنائياً يجمع بين حسن الضيافة العربية والإطلالات الطبيعية الخلابة.

يوفّر المنتجع أسلوب حياة الجزر المميز وسط المساحات الخضراء الوارفة والشواطئ الرملية البيضاء. كما يهدف المنتجع إلى توفير وجهة مثالية للضيوف لاستعادة نشاطهم وممارسة الأنشطة الاجتماعية في بيئة طبيعية مميزة، حيث يقدّم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والخدمات المخصصة في مطاعمه الستة والغرف والأجنحة والفلل المطلة على البحر.

مسـتويات جديـدة

توفر هذه الوجهـة الجديدة مسـتويات جديـدة مـن الفخامـة فـي رأس الخيمة، حيـث توفـر الوجهـة الشـاطئية ملاذاً مميزاً، وفللاً بأحــواض ســباحة خاصــة للعائلات، إضافة إلى غــرف وأجنحــة كلــوب إنتركونتيننتال تجمع فيهــا الفخامــة المعاصرة مــع لمسات محليـة أخـاذة.

وفي منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة يضمن كل ضيف الحصول على فرصة لتجربة البيئة المحلية والثقافة من منظور محلي، من اكتشاف طيور الفلامينغو أثناء التجديف عبر غابات المانغروف المحاطة في الجزيرة إلى الجمال الطبيعي في المناطق المحيطة.

فرصـة للاسترخاء

يوفر المنتجع فرصـة للاسترخاء واسـتعادة النشـاط فـي السـبا الـذي يضـم 10 غـرف علاجية، إضافـة إلـى حمـام تقليـدي. وتأخـذ كل غرفـة شـكلاً بيضويـاً بتصميـم يجمـع بـين الأحجار الطبيعيـة والخشب، لتعكـس تاريـخ صيـد اللؤلـؤ فـي المنطقة. كمـا يضـم المنتجع نـادياً صحـياً للاهتمام باللياقـة البدنيـة، مـع اسـتديو وغـرف سـاونا خاصـة.

تجربة عائليـة

تتيــح برامــج بلانت تريكــرز (مــن 4 إلــى 12 عاماً) ونادي الشباب (فــوق 12 عاماً) للأطفال والعائلات استكشــاف العالــم معـاً. ويتوافـر البرنامجـان فـي عـدد محـدد مـن منتجعـات إنتركونتيننتال، ويضمّـان نشـاطات تفاعليـة تعـزز مـن نظـرة الأطفال للعالـم وتقديرهـم لمختلف الثقافـات.

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6 مطاعـم

تضـم الوجهـة ستة مطاعـم يتفـرّد كل منهـا بطابـع خـاص، وتتيـح للضيـوف تجارب متنوعـة مـن عشـاء لشـخصين فـي الهـواء الطلـق، إلـى وجبـة مميـزة مـع إطلالة بانوراميـة علـى المحيـط، مـع أشـهى المأكولات التـي ترضـي جميـع الأذواق.

ويمكن للضيـوف الاستمتاع بأشـهى الأطباق التركيـة واللبنانيـة فـي مطعـم ليڤانـت أنـد نـار الفاخـر، بينمـا يمنحهـم مطعـم نوهـو تجربة مميـزة بطابـع مدينـة نيويـورك، ويصحـب مطعـم سـفر زواره فـي رحلـة اسـتثنائية مـع مختلـف المطابخ العالمية.

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