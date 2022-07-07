الامارات | «تذكرة إلى بوليوود».. فرصة لكتّاب السيناريو الإماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرة إلى بوليوود».. فرصة لكتّاب السيناريو الإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، مبادرة «تذكرة إلى بوليوود»، بهدف تسليط الضوء على المواهب الإماراتية، وتوسيع نطاق تعاملاتها، وآفاق الفرص المتاحة لها في مجالات كتابة السيناريو، بالتعاون مع مجموعة من أبرز شركات الإنتاج في بوليوود.

وتستهدف المبادرة كتّاب السيناريو الإماراتيين من جميع أنحاء الدولة، من الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، ليقدموا مشاركاتهم حول موضوعات متنوعة، تشمل الدراما والأكشن وغيرهما. وسيكون التسجيل متاحاً حتى الرابع من سبتمبر المقبل عبر موقع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وستقوم لجنة مشتركة بمراجعة وتقييم المشاركات، مع فرصة تنفيذ السيناريوهات المختارة في استوديوهات بوليوود العالمية.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي سعيد الجناحي: «تحظى الثقافة الهندية ككل من فنون الطعام والأزياء إلى أعمال بوليوود بجماهيرية كبيرة، وهو أمر يدعم صناعة الأفلام، لكونه يولد اهتماماً متزايداً بالإنتاج، ودمج الرؤى الفنية والتجارب العربية والعالمية في هذا المجال».

وأضاف: «تهدف مبادرة (تذكرة إلى بوليوود) إلى تشجيع كتّاب السيناريو الإماراتيين، وتسليط الضوء على الإمكانات الثقافية والإبداعية الإماراتية، والتعريف بها في الأوساط العالمية، وتحديداً أمام صنّاع الأفلام والسينما في بوليوود، ما سيكسب مواهبنا مزيجاً من الخبرات والمعرفة، من خلال العمل عن كثب مع أكبر مصنعي الأفلام في العالم».

ويأتي إطلاق المبادرة مدفوعاً بمسيرة طويلة من النجاح المشترك الذي جلبته شراكات ومشاريع ثنائية بين دولة الإمارات والهند، لاسيما قطاع الفن وصناعة المحتوى، إذ تمتلك دبي العديد من مواقع التصوير المفضلة لدى المخرجين والممثلين الهنود، مثل فيلم «سنة جديدة سعيدة» بطولة شاروخان، و«لاكشمي» بطولة أكشاي كومار، و«بارتنر» بطولة سلمان خان، وغيرهما من الأعمال التي صورت في دبي.

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