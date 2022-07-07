الامارات | برنامج الهجن التراثي يختتم فعالياته في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الهجن التراثي يختتم فعالياته في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات، برنامج الهجن التراثي الذي نظمه لطلابه المنتسبين فئة الذكور من 10 - 15 سنة، في منطقة سيح صبرة بمدينة العين.

وقال مدير المركز خليفة بطي الشامسي، إن «البرنامج وجد ترحيباً كبيراً من أولياء الأمور ومن الطلبة المنتسبين الذين أبدوا رغبة كبيرة في التعلم»، مشيراً إلى أن البرنامج ركّز على الهجن نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها الإبل في التراث الإماراتي لكونها ظلت لفترة طويلة محور الحياة في المجتمع.

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