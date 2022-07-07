الامارات | لمسة جاذبية تعكس التفاؤل.. الحقائب تسطع بالأصفر في الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة جاذبية تعكس التفاؤل.. الحقائب تسطع بالأصفر في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن الحقائب النسائية تسطع باللون الأصفر في صيف 2022، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تعكس البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة أن الحقائب بكل أشكالها وأحجامها تتألق بدرجات الأصفر الفاتحة والداكنة لتخطف الأنظار إليها.

وتمتاز الحقيبة الصفراء بسهولة التنسيق؛ إذ يمكن حملها مع ملابس تكتسي بألوان ترابية هادئة لتضفي عليها لمسة جاذبية. ومن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الحقيبة الصفراء مع ملابس ذات ألوان زاهية، مثل الأخضر والوردي والأزرق.

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