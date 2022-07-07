الامارات | قطعة تعيد إلى المرأة ذكريات الطفولة

شكرا لقرائتكم خبر عن قطعة تعيد إلى المرأة ذكريات الطفولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود السالوبيت الجينز كقطعة مهمة في الموضة النسائية خلال هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة، تستحضر في الذهن ذكريات الطفولة.

وتطل تلك القطعة هذا الموسم بتصاميم متنوعة، إذ تزهو باللون الأزرق المميز للدنيم أو تكتسي بالأبيض أو يزدان بالخطوط. ولإطلالة صيفية أكثر جرأة وتحرراً، يطل السالوبيت الجينز بأرجل قصيرة.

ويمكن تنسيق السالوبيت الجينز مع «تي شيرت» أساسي أو «توب» قصير مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال، كما يمكن تنسيقه مع قميص أو بلوزة ذات أكمام منتفخة أو من الدانتيل المثقوب وصندل مسطح للحصول على إطلالة أنيقة.

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