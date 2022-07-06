نصائح ذهبية للتخلص من الوزن الزائد دون جهد.. «هتاكل براحتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة صفا فتحي، استشاري التغذية العلاجية وماجستير التغذية الإيكلينيكية، إن الكثير من مرضى السمنة لا يشعرون بمشكلة الوزن رغم بلوغه 100 كيلوجرام، إلا بعد تفاقم المخاطر، إذ يبدأون في البحث عن حلول لخسارة الدهون الزائدة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سارة النجار في برنامج «حياتك صح» على راديو «نجوم اف ام»، أنه من الصعب مخاطبة مرضى السمنة الذين تجاوزت أوزانهم 100 كيلو بصورة مباشرة بتقليل كميات الطعام، أو الامتناع عن تناول أطعمة بعينها، إذ تعود بالفعل على نمط تغذية غير سليم وغير صحي، وأصبحت هذه العادات جزء من حياته بالفعل.

تجارب غير ناجحة لخفض الوزن

وأوضحت أن بعض مرضى السمنة يكون الطعام بالنسبة لهم مكافأة للحصول على المتعة، فهم لا يذهبون لطلب الرعاية الطبية قبل أن يكونوا قاموا بالفعل بعدة تجارب غير ناجحة لخفض الوزن بأنفسهم، سواء باتباع أنظمة غذائية معينة أو من خلال ممارسة الرياضة.

القواعد الذهبية لفقدان الوزن

وأشارت إلى ضرورة استبدال النصائح المباشرة باستخدام القواعد الذهبية الهامة، منها إدخال الألياف بالوجبات، والتي تساعد على الإشباع السريع رغم تناول أطعمة غير صحية، والإكثار من شرب المياه، مشددة على أهمية وجود طبق السلطة كوجبة أساسية وعدم استخدامه كمقبلات، إذ أن كل معلقة من النشويات يجب أن يقابلها ملعقة سلطة.