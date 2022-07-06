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تفتيح البشرة في يومين.. 5 ماسكات طبيعية تمنحك حلا سحريا

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تفتيح البشرة في يومين

العناية بالبشرة ونضارتها من الاهتمامات الأساسية لكل سيدة وفتاة، وبالتزامن مع قدوم الأعياد والمناسبات المهمة، ترغب بعض الفتيات في البحث عن وصفات لتفتيح البشرة في يومين أو أقصر فترة زمنية ممكنة، وذلك من خلال استخدام العديد من وصفات التفتيح الطبيعية والمتاحة.

ويقدم «هن» خلال السطور التالية مجموعة من النصائح لتفتيح البشرة في يومين، بحسب ما عرضت صحيفة «تايمز» الهندية.

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وصفات تفتيح البشرة في يومين

من بين أبرز الوصفات التي تساعدك على تفتيح البشرة في يومين، الآتي:

ماسك زيت الزيتون والعسل 

فقط دلكي بشرتك بزيت الزيتون وعبوة العسل، من خلال، وذلك من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل ووضعهم على بشرتك لبضع دقائق، فإذا كانت بشرتك دهنية، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون، ومن ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

بخار الوجه 

بدلاً من استخدام الماء العادي، اغلي قشور الليمون في الماء ثم استخدمي بخاره على وجهك، وافعلي ذلك لبضع دقائق ثم جففي وجهك بمنشفة ناعمة مبللة.

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ماسك قشر البرتقال 

يمكنك وضع قناع قشر البرتقال للحصول بشرة نضرة، فقط اطحني قشور البرتقال الطازجة، واخلطيها مع الحليب البارد، ومن ثم ضعي المعجون على وجهك ورقبتك، واشطفيهم بعد دقائق.

ماسك جل الصبار 

اخلطي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من العسل في وعاء وضعيه على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم امسحيه باستخدام قطعة قطن مبللة بالماء الفاتر.

ماسك الخيار 

امزجي شرائح الخيار المقشرة مع مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، وفيما بعد اغسليه واتركه حتى يجف للحصول على بشرة نضرة ولون بشرة أفتح.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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