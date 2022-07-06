الامارات | وكله في قضية فنصب عليه وأخذ شقته وألقى به وأسرته في الشارع

شكرا لقرائتكم خبر عن وكله في قضية فنصب عليه وأخذ شقته وألقى به وأسرته في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس (الثلاثاء)، شخصاً يبلغ من العمر 45 عامًا من سكان مستوطنة "معاليه أدوميم" دخل مكتب محاماة وسط القدس وبيده زجاجة بنزين، وهدد بإيذاء محاميه بزعم أنه احتال عليه بأكثر من مليون شيكل.

وبحسب المشتبه به، فقد هدد محاميه فقط، والذي وكله في دعوى مدنية لأسباب طبية، وزعم أن المحامي اشترى شقته بمليون ونصف شيكل ولم يدفع جزءًا كبيرًا من المال.

ولاحظت قوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث أن المشتبه به محتجز مع محاميه في مكتبه وسمعت صيحات من مكان الحادث.

وتمكن رجال الشرطة من الدخول عبر النافذة وضبطوا المشتبه به وتعرفوا على الزجاجة التي تحتوي على مادة قابلة للاشتعال، وهي مادة البنزين سريعة الاشتعال.

ومدد اعتقال المتهم اليوم في محكمة الصلح في القدس ثلاثة أيام.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، استولى المحامي على الشقة وطرد موكله وأسرته وتركهم بلا مأوى، وعندما تقدم المتهم بشكوى للشرطة رفضت التعاون معه بدعوى أنه ليست ذات اختصاص، ليذهب بعدها إلى نقابة المحامين ليقدم شكوى في المحامي إلى أنه لم يصل لشيء، فما كان منه إلى أن ذهب إلى مكتب المحامي ليهدده بإحراقه ومكتبه، لتعتقله الشرطة بعد صياح وعراك حدث داخل المكتب.

وقالت زوجة المتهم في جلسة المحاكمة: "المحامي ليس على استعداد لدفع نقود المنزل. أنا وأولادي ليس لدينا ما نأكله. نحن نعيش مع والدي زوجي الآن. نحن حقًا في وضع حيث أوصلنا المحامي إلى الحضيض. بشكل عام ، فقط أردنا بيع منزلنا وسداد الديون والاستمرار في حياتنا. زوجي ليس مثل هذا المحامي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إلى إليه. إنه طيب، وما قام به نتيجة يأسه من نيل حقه ويحتاج للمساعدة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news