طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل.. جهزيه في خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طرق مختلفة لطهي اللحوم وإعدادها تحرص عليها ربات البيوت خلال أيام عيد الأضحى، وذلك لتقديم كل ما هو شهي لأفراد الأسرة، وتعتبر وصفة عمل طاجن اللحمة بالبصل، الأكثر شيوعا على مائدة الطعام.

وعلى هذا النحو، نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل، وذلك حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

- المكونات:

نصف كيلو من اللحمة

2 بصلة مبشورة

3 فصوص ثوم

3 فصوص ثوم مفروم

سمنة

زيت

ملح

كمون

فلفل

بهارات

خطوات عمل طاجن اللحمة بالبصل

ابدأي طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل، بغسلها جيدا.

شوحي اللحمة في السمنة البلدي أو الزيت حسب رغبتك، حتى يتغير لونها.

ضيفي إليها البصل المبشور.

قلبي البصل مع اللحمة جيدا.

يوضع الثوم على اللحمة والبصل وقلبيهم على نار هادئة.

زودي اللحمة بالمياه كلما جفت مياه التسوية الخاصة بها.

ضيفي إليها الملح والفلفل وبهارات اللحمة.

قلبي اللحمة جيدا حتى تمام التسوية، وقدميها.

طاجن لحمة بالبصل صبحي كابر

- المكونات:

لحمة

بصل

فلفل حار

فلفل ألوان

بهارات

فلفل أسود

ملح

ثوم

مرقة دجاج

جوزة الطيب

خطوات عمل طاجن لحمة بالبصل صبحي كابر

- جهزي البصل وقطعيه على شكل حلقات.

- قطعي الفلفل الألوان إلى شرائح.

- قطعي الفلفل الحار إلى شرائح أيضا.

- اخلطي كافة المكونات على النار، وشوحيها في الزيت والسمنة، مع ملعقتان من الثوم، إذ يبدأ لونها في الاحمرار.

- شوحي البصل مع اللحمة، وجوزة الطيب والفلفل الأسمر وملقعة من مرقة الدجاج، لمدة 20 دقيقة.

- ضعي كافة المكونات في الطاجن، وضعيه داخل الفرن حتى تمام التسوية.