قضية جوني ديب وآمبر هيرد تثير الجدل من جديد.. هل يتغير الحكم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أكثر من 30 يوما من إسدال الستار على قضية جوني ديب وآمبر هيرد، إلا أن القضية الأشهر على مستوى العالم، شهدت تطورات جديدة على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طلب محامي الدفاع عن الأخيرة من المحكمة، إلغاء الحكم ضد موكلته، أو عقد محاكمة جديدة.

وسرعان ما تصدرت تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد، الأحاديث مرة أخرى، مع محاولات دفاع الأخيرة الطعن في الحكم الصادر ضدها، والذي نص على تغريمها بدفع 15 مليون دولارا لطليقها.

تفاصيل تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وحسب ما ذكر موقع en.as الأمريكي، أن التطورات الجديدة التي شهدتها قضية جوني ديب وآمبر هيرج، هي استقبال محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية، مؤخرا، دعوى من محامو آمبر هيرد، بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلتهم أو تغييره.

كما اتهم محامو آمبر هيرد، زوجها السابق جوني ديب، بأنه قدم تصريحات تسيء إلى سمعة الأولى، والتي كانت غير مدعومة بأدلة كافية لإدانة «هيرد».

القيمة المالية لثروة جوني ديب

وفي الأول من يونيو الماضي، قضت محكمة فيرفاكس في ولاية فرجينيا، بالحكم لصالح جوني ديب في جميع التهم الثلاث التي رفعها فريقه القانوني ضد آمبر، والتي جاءت بقصد الأخيرة للتشهير به، إذ غرمتها المحكمة بدفع تعويض مالي بقيمة 15 مليون دولار للطرف الأول.

ومن المرجح أن تستأنف «هيرد» الحكم بسبب الأرقام التعويضية التي قدمتها هيئة المحلفين، ومع ذلك، يبدو أنه من المحتمل أن يتلقى «ديب» دفعة كبيرة من هذا المبلغ، ليضيف إلى ثروته الشخصية الضخمة جزءا جديدا، إلى ثروته الضخمة التي تبلغ 150 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن قضية التشهير ضد جوني ديب من قبل طليقته إمبر هيرد، حظت باهتمام الرأي العام على مستوى العالم، وذلك بسبب محاولات الأخيرة المستمرة في تشويه صورته، وتقديم الدلائل الزائفة التي أثارت الغضب نحوها.