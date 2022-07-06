الامارات | معركة "باتمان حلوان".. الشرطة المصرية تتحرك وتعتقل 4 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن معركة "باتمان حلوان".. الشرطة المصرية تتحرك وتعتقل 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "باتمان حلوان".

وتتضمن الدعوة ارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس المقبل، أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية معركة باتمان حلوان الحقيقي.

وفي هذا الصدد، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص من القائمين على إطلاق تلك الدعوة، وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة، وتدشينهم مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه، ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبدأت القصة بمنشور وفوجئ الشاب بعد المنشور بتفاعل عدد كبير من أصدقائه ومعارفه، ليؤكد كل واحد منهم أنه "الراجل الوطواط"، ليتحول إلى هشتاغ كبير يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

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