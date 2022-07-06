الامارات | مولودة بأربع أذرع وأربع أرجل تثير ضجة واسعة في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن مولودة بأربع أذرع وأربع أرجل تثير ضجة واسعة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولدت في ولاية أوتار براديش شمال الهند طفلة بأربع أياد وأربع أرجل، وصفت بأنها «معجزة الطبيعة»، وأثارت عاصفة من الجدل والاهتمام.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي، الطفلة مع ما يبدو أنه زوج إضافي من الذراعين والساقين متصل بمعدتها، في ما يحتمل أن يكون حالة «كثرة الأطراف»، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف. بحسب«إندبندنت»، و«RT».

ويؤدي الاضطراب الخلقي إلى ظهور أذرع أو أرجل أو يدين أو أقدام إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة. وتنشأ بعض الحالات في سيناريوهات التوأم الملتصق، حيث أن واحدا من التوأم يتحلل بالكامل ماعدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.

وولدت الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، يوم السبت الماضي، بوزن بلغ 2961 غ ( 6.5 رطلا)، في مركز الصحة المجتمعية شاه أباد في ولاية أوتار براديش، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

ودخلت الأم كارينا إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة، ورغم الأطراف الإضافية التي تنطلق من معدة الرضيعة، أعلن الأطباء في مركز صحة المجتمع شاه أباد أن الطفلة والأم تتمتعان بصحة جيدة.

وبالنظر إلى الصورة المنشورة للطفلة بعد الولادة، يبدو أن جنينا آخر غير ناضج متصل في منتصف البطن، وينمو منه يدان ورجلين. ويُعتقد أن هذا يرجع إلى أن الانقسام الخلوي للبويضة الملقحة لم يتم بشكل جيد وتكرر الانقسام الخلوي في حالة غير مكتملة، ما تسبب في امتصاص الفتاة لجنين صغير غير ناضج.

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