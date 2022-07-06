الامارات | سر طلب قاتل الطالبة نيرة أشرف هاتفه بعد الحكم بإعدامه !

شكرا لقرائتكم خبر عن سر طلب قاتل الطالبة نيرة أشرف هاتفه بعد الحكم بإعدامه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يوليو 2022

كشف محامي المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، سبب طلب موكله هاتفه بعد الحكم بإعدامه في المحكمة.

وأوضح المحامي أن المتهم محمد عادل طلب هاتفه بسبب وجود صوره مع المجني عليها على الهاتف، موضحا أنه القاتل طلب من المحكمة العثور على هاتفه.

وأشار المحامي إلى أن المتهم طلب من والدته مسامحته على الحادث وأنه كان مضغوطا وحدث له انفجار، مشيرا إلى أن والد المجني عليها خطف الجاني قبل الحادث وأجبره على توقيع إيصالات أمانة.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

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