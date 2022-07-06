خطوبة ابنة ملك الأردن والملكة رانيا.. من هو العريس جميل ألكساندر؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هنأت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية، ابنتها الأميرة إيمان العبد الله عقب خطبتها من جميل ألكساندر ترميوتس.

ونشرت الملكة رانيا، صورة لخطوبة الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا.. الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير.. مبروك عزيزتي إيمان، لطالما كانت ابتسامتك هدية حب أعتز بها منذ يوم ولادتك، أتمنى لك ولجميل حياة مليئة بالحب والضحك».

خطوبة ابنة ملك الأردن في بيان رسمي

كما أعلن الديوان الملكي الأردني خطبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني، مدونًا: «تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس».

من هو خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن؟

- يدعي جميل ألكساندر ترميوتس

ـ وُلِد جميل في العام 1994 في كاراكاس بفنزويلا، حسب قناة «العربية»، التي أشارت إلى أنه من أصول يونانية.

ـ حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

ـ يعمل خطيب ابنة ملك الأردن في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن الملكة رانيا

- اسمها الحقيقي هو رانيا فيصل صدقي الياسين.

- ولدت في 31 أغسطس 1970.

- ولدت في الكويت، لأسرة أردنية من أصل فلسطيني، من مدينة طولكرم، من عائلة الياسين، وأمها إلهام، ربة منزل، من عائلة راسخ من نابلس.

- اختار العاهل الأردني الملكة رانيا العبد الله، في يناير 1993، وتمت الخطوبة بعد أسبوعين فقط، وخلال 6 أشهر عقد عقد القران وأقيمت مراسم الزفاف.

- ارتدت في حفل زفافها، فستانا من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد.

- جابت شوارع المدينة ليلة زفافها في سيارة مكشوفة، لتلقي التحية على عموم الشعب.

- أنجبت ملكة الأردن من الملك عبد الله، 4 أبناء، هم: الأمير الحسين «ولي العهد»، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى، الأمير هاشم.

- درست في مصر، وحصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 1991.

- ضمن أبرز السيدات في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم.

- تركز على تعليم الأطفال والشباب والمرأة، وتريد النهوض بالأردن في هذا المجال.