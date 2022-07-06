الامارات | روبوت يسافر بعمق في الرئتين لكشف أدق الأمراض.."فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت يسافر بعمق في الرئتين لكشف أدق الأمراض.."فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر باحثون في جامعة ليدز في المملكة المتحدة "روبوتًا مناطيسيا ذو مجسات" يبلغ قطره 2 مم فقط، ويأملون أن يكون قادرًا على التنقل عبر بعض أصغر الممرات الهوائية في رئتينا.



وفيما يتم استخدام منظار القصبات لفحص الرئتين في الوقت الحاضر، إلا أن هذا لا يمكن أن ينتقل إلى الممرات الهوائية الضيقة جدًا دون توصيل قسطرة إضافية، وهو عمل مرهق ومن الصعب التحكم به تماما. من جهتها فإن التقنية الجديدة يتم التحكم بها بشكل مستقل باستخدام مغناطيسات خارجية مثبتة على أذرع آلية ولا تتطلب التصوير بالأشعة السينية أثناء الإجراء. ويأمل الباحثون أن يساعد الجهاز الأطباء في تشخيص وعلاج أمراض الرئة المختلفة.

يسمح تنظير القصبات للأطباء بالتحديق داخل رئتينا، وقد ساعدهم بشكل كبير في تشخيص ومراقبة وعلاج مجموعة متنوعة من الحالات ، من اكتشاف سرطان الرئة إلى إزالة الأجسام الغريبة من الرئتين (وهو أمر ضروري في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد!).

ويسمي الباحثون أداتهم هذه بأنها إنسان آلي ذو مجسات مغناطيسية. يتكون من مقاطع أسطوانية مترابطة يبلغ طولها حوالي 80 مم وقطرها 2 مم فقط (وهو ضعف قطر رأس قلم حبر جاف). وتتكون الأجزاء من مطاط مطاطي يحتوي على جزيئات مغناطيسية دقيقة ، مما يسمح بالتلاعب به باستخدام مغناطيس خارجي. كما تؤدي المجالات المغناطيسية المطبقة بواسطة المغناطيسات الخارجية إلى الالتواء المرن والتقدم عبر الممرات الهوائية الضيقة، بحسب "ميد غادجيت".

ويقول الباحثون أن هذه التقنية التي تسمح بالوصول إلى " شجرة الشعب الهوائية في معظم مناطق الرئة" سيساعد إلى حد كبير في الكشف عن سرطانات الرئة وعلاجها، كما أنه "يلغي الحاجة إلى تصوير المرضى بالأشعة السينية أثناء تنفيذ الإجراء"

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