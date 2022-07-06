دار الإفتاء توضح حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى.. «اعرف رأي الدين»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، سؤال متكرر يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين المسلمين بالتزامن مع عيد الأضحى 2022، الذي يتزامن موعده خلال أيام قليلة، إذ يظن البعض أنه يمكن تناول الأطعمة قبل أداء صلاة العيد وأخرون يعتقدون أنه بعد العودة من تأدية الصلاة.

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحد الرجال، يسأل عن حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، حتى لا يقع في خطأ بأول يوم العيد.

حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى

وجاء رد دار الإفتاء المصرية، على السؤال الوارد إليها، مستندا لما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بإن المسلم لا يأكل يوم العيد حتى يخرج لصلاة عيد الأضحى ثم يعود ويذبح الأضحية ويأكل منها، وقبل الخروج الأفضل أن يأكل تمرات، ولما رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، كما استشهد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.

سنن النبي

كما استندت دار الإفتاء المصرية، لما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «كان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته، وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ورجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه».