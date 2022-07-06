الامارات | شاهد.. لحظة النطق بإعدام قاتل نيرة أشرف.. وتفاصيل رأي المفتي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة النطق بإعدام قاتل نيرة أشرف.. وتفاصيل رأي المفتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افصحت محكمة جنايات المنصورة التي قضت بجلستها اليوم ، حضوريا وباجماع الاراء على محمد عادل محمد اسماعيل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، افصحت عن نص راي مفتي الجمهورية في الاوراق التي ارسلت اليه للنظر في امر اعدام المتهم محمد عادل.

وقال القاضي في كلمته: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

واضاف المستشار بهاء الميري في كلمته :. بعد مطالعة اوراق الدعوي والتحقيقات والجلسات المحاكمة العلنية والسرية ،وبعد سماع اقوال المتهم ومافعة النيابة العامة، ورأي المفتي الذي انتهي أن القتل بالسكين موجب للقصاص شرعا، وان الجرم المسند للمتهم تبين وتايد شرعا في حقه من اقراره في الاوراق والمعاينة التصويرية والقرائن القاطعة فكان الجزء هو القصاص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

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