الامارات | هذا ماقاله قاتل فتاة المنصورة بعد حكم الاعدام ومحاميه: ليست النهاية

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماقاله قاتل فتاة المنصورة بعد حكم الاعدام ومحاميه: ليست النهاية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحامي أحمد حمد دفاع محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إنه التقى القاتل قبل جلسة النطق بالحكم صباح اليوم الأربعاء، وإن القاتل أبلغه عدة رسائل لوالدته وشقيقتيه.

وأضاف أن القاتل أبلغه بكلمات تعرفها والدتها يرددها دائما للمزاح معها لتتأكد أن تلك الرسائل من ابنها، بجانب ذكر بعض الأمور الخاصة، وقال بعد صدور الحكم: «خلوا بالكم من أمي وأخواتي البنات».

وأضاف حمد، بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية، أن أسرة القاتل طلبت منه أيضا توصيل عدة رسائل لمحمد، مشيرا إلى أنه أبلغه قبل الجلسة، أن قرار المحكمة وحكم الإعدام ليس النهاية، وهناك جولة جديدة في التقاضي وهي النقض.

وقال المحامي إن والدة القاتل لم تتمكن من حضور جلسة النطق بالحكم بل أعطته رسالة يسلمها لابنها.

وأضاف محامي القاتل، أن والدة محمد عادل حملته لرسالة لابنها قالت له فيها: «التزم بقراءة القرآن، وربنا مش هيسيبك».

وقضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة الطالب المتهم بقتل صديقته بالإعدام شنقا لقتله الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

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