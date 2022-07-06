تصوير المتحرش وتحرير محاضر.. هنا الزاهد وشقيقتها فرح «مبيسكتوش على حقهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة فرح الزاهد، وشقيقتها محركات البحث والتريند، بعدما تحدثت عن تعرض أختها الصغرى نور، للتحرش من قبل أحد الأشخاص، الأمر الذي جعلها لم تتهاون في حقها، وصورت المتحرش، وشاركت صورته عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال تواجدها داخل إحدى المولات الشهيرة في منطقة السادس من أكتوبر، لتسير على نفس مسار شقيقتها هنا الزاهد التي أقدمت على نفس التصرف عند تحرضها للتحرش مسبقا.

فرح الزاهد تروي موقف تعرض شقيقتها للتحرش

الفنانة فرح الزاهد، روت تفاصيل قصة تعرض شقيقتها الصغرى للتحرش عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وتم التعامل مع الموقف بشكل سريع، وبعد مرور ساعات قليلة استجابت الجهات الأمنية للواقعة التي حدثت، وجرى إلقاء القبض على المتهم المتحرش، وكانت تحدثت الفنانة عن كواليس الواقعة، إذ قالت: ت«طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب، ماحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات، والكلام وعمال يغمز لها وحاجة تخدش حياء أي بنت، وهي واقفة عند البنك هي ووالدتي فزعقوا فيه، يروح مبجح فيهم ويقل أدبه ويقول أنا معملتش حاجة وما جتش جمبها، والناس حواليه عادي جدا، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم، ربنا يرحمنا من أشكالكه الموجودة في كل مكان، ويسترها علينا منكوا يا رب».

وبعد فترة وجيزة عبرت الفنانة فرح الزاهد، عن سعادتها بسرعة الاستجابة من الجهات الأمنية، إذ كتبت: «الحمد لله على سرعة الاستجابة، المتحرش دلوقتي هيبات في القسم، وهيتعرض على النيابة الصبح، أوعوا تتنازلوا عن حقكوا أو تسكتوا، عشان الحق بيرجع».

قصة تعرض هنا الزاهد للتحرش

سارت الفنانة فرح الزاهد على نهج شقيقتها هنا الزاهد، التي سبق وأن تعرضت للتحرش، قبل عامين، وتعاملت مع الموقف بقوة، ولقنت المتحرشين درسا، إذ قالت: «أنا في العربية، رجالة بشنبات بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق ويتحرشوا بالكلام وكانوا بيكسروا عليا كنت ممكن أعمل حادثة، أول ما طلعت الموبيل جريوا زي الفئران لأنهم فعلا فئران أو بمعنى أصح هما كلاب، فاكرين لو بنت لوحدها هتخاف وتقعد تجري دي ناس مش محترمة، بلاش حد يسكت على حقه، حقك سهل يتجاب دلوقتي، لو أنتي لوحدك وحصلك موقف زي ده طلعي موبيلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء».

القبض على المتحرشين

وبعد ساعات من الواقعة، كانت استطاعت قوات الأمن القبض على المتحرشين، وشاركت حينها الفنانة هنا الزاهد، منشورا عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قالت خلاله: «مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، لما كلموني روحت على طول، عشان يأخذوا أقوالي، وأوقع على المحضر، أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدا جدا، ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة، أنا عارفة أن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك».