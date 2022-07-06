كواليس آخر استغاثة من نيرة أشرف قبل مقتلها بـ45 يوما.. «خافت من موتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 45 يومًا من نحرها أمام جامعتها بوضح النهار، كان الخوف والرعب يسيطر على طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي ضج هاتفها برسائل تهديد عديدة، فلم تجد أمامها منفذًا أو منقذًا سوى مكتب محاميها أحمد حجازي.

آخر استغاثة من نيرة أشرف قبل نحرها

وكشف أحمد حجازي، محامي الطالبة نيرة اشرف، ضحية الغدر، ما حدث قبل شهر ونصف تحديدًا من مقتلها، إذ ذهبت إليه خوفًا من التهديدات التي تلقتها من المتهم بقتلها محمد عادل، الذي هددها إن لم ترضخ لحبه ومشاعره: «جات لي بسبب التهديدات دي، وبالفعل قمنا بتحرر محاضر عدم تعرض، لأنها خافت ينفذها ومشينا في الإجراءات القانونية».

عاجل .. وصول المتهم بقتل نيرة أشرف إلى محكمة جنايات المنصورة

وتابع «حجازي»، في حديثه لـ «هُن»: «هنجيب للقاتل الجزاء المناسب وهو القصاص، لأنها أمانة في رقابتنا»، موضحًا إنه لم يتلقى أتعاب على المرافعة لإيمانه بالقضية وبحق القتيلة.

وصول أسرة نيرة أشرف إلى جلسة النطق بالحكم على المتهم

جنايات المنصورة تسدل الستار على قضية نيرة أشرف

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء 6-7-2022، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة»، بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، إذ جرى إحالة أوراقه في الجلسة الماضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.