طريقة عمل الطحينة الجاهزة في المنزل.. «صحية وطعم أحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الطحينة هي الأكلة الأشهر في الوطن العربي، إذ تدخل في صناعة العديد من الحلويات والأطباق المالحة وكذلك بالحلاوة الطحينية والسمسمية، إذ يوجد الكثير من عشاق الطحينة بالعالم ويحرصون على وجودها بجانب مختلف الأكلات، بل يمكنهم تناولها وهي خام مع الخبز، لذلك يقدم «هن» في السطور التالية طريقة عمل الطحينة الجاهزة، وفقا لمطبخ فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الطحينة الجاهزة

بخطوات بسيطة ومقادير متاحة في المنزل يمكن صنع طبق الطحينة، وبالنسبة لطريقة عمل الطحينة الجاهزة يمكن صنعها بالمكونات التالية:

كوب سمسم أبيض

كوب دقيق

كوب زيت نباتي

ذرة ملح

طريقة تحضير الطحينة الجاهزة

أولا لعمل الطحينة الجاهزة في البيت ضعي طاستين على النار وفي واحدة منهم ضعي السمسم وحمصية قليلاً دون أن يأخذ لون

وفي الطاسة الأخرى ضعي الدقيق على النار وقلبيه قليلاً حتى تخرج أي رطوبة، وتعطي نتيجة جيدة الطحينة

ضعي السمسم في الكبة واطحنيه حتى ينعم تماما ويمكن إضافة جزء من الزيت الموجود في الطاسة حتى يسهل طحنة وينعم

ضعي السمسم المطحون في كبه أو خلاط مع إضافة الدقيق واخلطيهم جيدا حتى تختفي أي تكتلات في الدقيق

ضيفي باقي الزيت بخيط بسيط أعلى من الكبة لتصلي إلى القوام المطلوب

الفوائد الصحية للطحينة

تحتوي الطحينة على نسبة جيدة من البوتاسيوم، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في التحكم في مستويات ضغط الدم، ذلك ما يساعد على تقليل ضغط الدم

تحسن صحة القلب

تساعد الطحينة على تحسين صحة القلب، لأن بذور السمسم التي تستخدم في تصنيعها غنية بمادة السمسمولين التي تساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيل الترسبات داخل الشرايين، وفقا لموقع bold sky.

الحفاظ التوازن الهرموني

تحافظ الطحينة على التوازن الهرموني، خصوصا لدى النساء اللاتي تجاوزن الأربعين من العمر، ويمكن أن تلعب الطحينة دورا مهما أيضا في السيطرة على التقلبات الهرمونية وتقليلها.

تقلل التهابات المفاصل

تعد الطحينة مصدرا مهما للمساعدة في تقليل التهابات المفاصل، لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، إذ إن لهذه الأحماض دور محوري في منع ظهور التهابات المفاصل في جميع أنحاء الجسم