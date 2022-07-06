الامارات | الحكم بالإعدام شنقاً لقاتل نيرة أشرف

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالإعدام شنقاً لقاتل نيرة أشرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت محكمة جنايات المنصورة جلستها اليوم ، للنطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه- بجلسة الأسبوع الماضى.



وقضت المحكمة بالإعدام على الطالب محمد عادل، لتنهار عقبها اسرة نيرة أشرف قائلين: «النهاردة حقك رجع» وذلك وفقاً لـ "المصري اليوم" .

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