طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل.. «هتعمليه أحلى من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طاجن العكاوي من الأكلات الأكثر شهرة في الوطن العربي، وخاصة في الأعياد، إذ تكثر الأضاحي وتلك الوجبة تسمي في بعض الأماكن دهاليز الأضحية، وتتعدد الوصفات التي يمكن طهي العكاوي بها لكن في التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل في الفرن بحسب مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل

بخطوات بسيطة يمكن عمل طاجن العكاوي بالبطاطس والبصل في الفرن، وذلك بعد الاعتماد على المقادير التالية:

عكوة مسلوقة.

نصف كيلو بطاطس (مكعبات).

نصف كيلو بصل حجم صغير (أورما).

نصف كيلو بصل مفروم.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير العكاوي بالبطاطس والبصل

لعمل طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل في الفرن، نضع طاسة على النار وبها 2 ملعقة كبيرة من السمنة واتركيها حتى تذوب تماما.

بعد ذلك في الخطوة التالية من طريقة عمل العكاوي بالبطاطس والبصل قومي بوضع البصل الصغير على النار وقلبيه لدقائق قليلة حتى يأخذ لون ثم ارفعيه عن النار ثم ضعيه جانبا.

في نفس الطاسة ضعي البصل المفروم، وملعقة كبيرة من الثوم المفروم وملح وفلفل أسود.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة، وملعقة صغيرة من البهارات ويتم التقليب لدقائق قليلة.

ضعي مكعبات البطاطس ويتم التقليب وخلط جميع المكونات جيدا.

ارفعي الطاسة عن النار واضيفي المكونات السابقة في طاجن كبير مع مساواة السطح.

ضعي قطع لحمة العكاوي بجوار بعضها، ثم في قومي ب بوضع البصل الصغير علي قطع اللحمة.

في الخطوة الأخيرة من طريقة عمل العكاوي بالبطاطس والبصل قومي بوضع كوب ماء ساخن على المكونات السابقة ثم يتم تغطية الطاجن بورق حراري ثم نقوم بوضعه في فرن ساخن علي درجة حرارة 200.

يتم تقديم طاجن العكاوي بالبطاطس ساخن بجوار أرز ابيض او كما تحبين.