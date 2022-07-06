طريقة عمل الكوارع بالصور والخطوات في المنزل.. «وصفة شهية لعيد الأضحى»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وعند ذبح الأضحية يبحث الكثير من الناس عن الكوارع وهي من الأكلات الشهيرة في المجتمع العربي وتحديدا المصري، وبجانب شهرتها فهي مفيدة صحيا ولها أكثر من وصفة، لذا في التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الكوارع بالصور والخطوات بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الكوارع بالصور والخطوات

لتحضير الكوارع بالصور والخطوات، أولا احرصي على شرائها وتكون صحية وسليمة، ثم نظفيها جيدا وبالخطوات التالية يمكن تحضير الكوارع بالصور والخطوات بعد إعداد المقادير التالية:

ستة قطع من الكوارع متوسطة الحجم

بصلتين كبيرتين في الحجم مقطعة شرائح

بصلة كبيرة الحجم سليمة

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

ورق لورا

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة من البابريكا

2 ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة من جوزة الطيب

كمية مناسبة من الزيت النباتي

طريقة تحضير الكوارع بالصور والخطوات

لتحضير الكوارع بالصور والخطوات أولا احرصي على شراء نوع جيد من الكوارع ثم نظفيها جيدًا، انقعيها في الماء الساخن والليمون والخل، ثم ادعكيها بالملح واتركيها منقوعة في الخليط نصف ساعة تقريبًا، حتى تزول الرائحة غير المرغوب فيها.

احضري وعاء، وضعي بها الكوارع وكمية مناسبة من الزيت، والحبهان وقلبي جيدًا على نار متوسطة الحرارة.

أضيفي كمية مناسبة من الماء إلى الكوارع، وضعي البصلة السليمة، ورشة فلفل أسود، وغطي الوعاء ثم اتركيه على النار لمدة 3 ساعات تقريبًا، حتى تمام النضج، وقرب النضج ضعي رشة ملح.

بعد سلق الكوارع، ارفعيها من الشوربة وصفيها جيدًا، وضعيها في طاجن، وأضيفي البصل المقطع شرائح، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، ورشة بهارات مشكلة، وقليل من البابريكا، وجوزة الطيب، وأضيفي صلصة الطماطم، وقلبي جميع المكونات معًا.

اضيفي القليل من الزيت النباتي، والقليل من شوربة الكوارع، ثم أدخلي الطاجن إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة

بعد تمام النضج، أخرجي طاجن الكوارع بالصلصة، وقدميه إلى جانب شوربة الكوارع والأرز