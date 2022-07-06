طريقة عمل الفشار بالكراميل.. «وصفات سهلة وسريعة لأطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

انتشرت في الأعوام الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي طرق مختلفة لتحضير الفشار منها الفشار بالكراميل والفشار بالزبدة والفشار بالنوتيلا وغيرها من الأطعمة الشهية التي تثير فضول الأطفال والأمهات أيضا، إلا أن بعضهم ليس صحيا بسبب كثرة السعرات الحرارية لكن يمكن تجربته، وفي التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الفشار بالكراميل بحسب وصفة الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد.

طريقة عمل الفشار بالكراميل

تعتبر طريقة عمل الفشار بالكراميل من الوصفات المنتشرة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وهي من الوصفات السهلة إذ يمكن تحضيرها بالمقادير التالية:

كوب ذرة فشار

كوب سكر ناعم

ربع كوب ماء

ملعقتان كبيرة زيت

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

طريقة تحضير الفشار بالكراميل

لعمل الفشار بالكراميل أولا بعد شراء ذرة الفشار ضعي حله على نار هادئة جدا وضعي بها ملعقتين من الزيت ثم ضيفي كوب الفشار

قلبي الفشار تقليبه صغيرة ثم غطي الحلة واتركيها على النار الهادئة حتى يصبح فشار

احضري طاسة المونيوم وضعيها على النار وضعي بها كوب السكر وأضيفي له كوب الماء

لا تقلبي باستخدام ملعقة واكتفى بتحريك الطاسة فقط

وعندما يصبح لونه بنيا، ثم ضعي ربع ملعقة صغيرة من البيكربونات وهنا قلبي بملعقة بسرعه جدا وضعيه على الفشار

قلبي الفشار مع الكراميل حتى يتغطى كل الفشار بالكراميل

احضري صينية وادهنيها زيت وضعي بها الفشار بالكراميل واتركيه حتى ينشف تماما

ثم قومي بفرط الفشار أي تفكيكية من بعضه، لأنه عندما ينشف سوف يتماسك ببعضه

ضعيه بأكواب البوب كورن وقدميه لأطفالك وضيوفك

طريقة عمل الفشار بالجبنة الشيدر

بعد معرفة طريقة عمل الفشار بالكراميل يمكن عمل الفشار بالجبنة الشيدر وهي من الأطعمة المميزة أيضاً للفشار ومكوناتها كالآتي:

ربع كوب مبشور من الجبنة الشيدر

2 ملعقة كبيرة من صلصة الرانش الجاهزة

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

ثلث كوب من الزبدة المذابة

3 أكواب من الفشار الجاهز

طريقة تحضير الفشار بالجبنة الشيدر

بعد عمل الفشار مسبقا قومي بخلط جبن الشيدر مع صلصة الرانش الجاهزة والبقدونس المجفف في طبق عميق واسع.

أضيفي الفشار المحضر والزبدة وقلبي المزيج وقدميه.