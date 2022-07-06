الامارات | طبيبة روسية توضح آثار الحرارة على الأدوية

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة روسية توضح آثار الحرارة على الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أخصائية أمراض القلب الروسية الدكتورة أناستاسيا ليبيدوفا،، أن الحرارة يمكن ان تغير تأثير الأدوية لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن مفعول الأدوية يمكن أن يتغير تحت تأثير الحرارة لدى المرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك فإن التجوال أو العمل في مكان مكشوف تحت أشعة الشمس من الأفضل أن يكون قبل الساعة الحادية عشرة، أو بعد الخامسة عصرا.



وقالت "عليهم تناول الأدوية التي وصفها الطبيب بصورة منتظمة. ويجب أن نعلم، أنه في الطقس الحار يزداد خطر الآثار الجانبية للأدوية، فمثلا ينخفض مستوى ضغط الدم المرتفع، ولكن هذا لا يعني عدم تناول هذه الأدوية قبل استشارة الطبيب، الذي قد يخفض جرعة الدواء في الطقس الحار".

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