3 فوائد لممارسة تمارين بناء العضلات.. هتحافظ على صحة القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كان بإمكانك فعل شيء واحد لتحسين صحتك، فيجب أن تكون ممارسة تدريبات القوة الخاصة ببناء العضلات على رأس قائمتك، حيث يجب عليك أداء استخدام مجموعة عضلية واحدة أو أكثر لأداء مهمات محددة خاصة للمساهمة في بناء العضلات وتعزيز نموها، حيث تتمثل تلك التمرينات في رفع الأثقال أو القرفصاء.

وحسب ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، فإن لتمارين القوة الخاصة ببناء العضلات العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها للجسم، لذلك يجب على كل شخص ممارستها قدر الإمكان أثناء حياته اليومية.

ما هي تدريبات القوة؟

يُعرف بتدريب القوة بأنه هو تدريب رفع الأثقال ومقاومة والتدريب العضلي، والتي يتمثل في أي حركة بدنية يستخدم فيها الأدوات الثقيلة، وذلك حتى يزيد الشخص من كتلة عضلات جسمه، وكذلك قدرته على التحمل.

فوائد ممارسة تدريبات القوة

1- حرق السعرات الحرارية

تساعد تمارين القوة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بطريقتين، أولاً من خلال زيادة بناء العضلات من معدل الأيض، حيث إن بناء العضلات تساهم بكفاءة أكبر في التمثيل الغذائي للتخلص من كتلة الدهون.

ثانيًا تظهر الأبحاث أن معدل الأيض الخاص بك يزداد حتى 72 ساعة بعد تمارين القوة.

2- التقليل من دهون البطن

ترتبط الدهون المخزنة حول البطن بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب ومرض الكبد الدهني، والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من السرطان، لكن أظهرت دراسات متعددة فائدة تمارين تدريبات القوة لتقليل دهون البطن وإجمالي الدهون.

3- تحسين صحة القلب

أظهرت دراسات متعددة أن تمارين القوة المنتظمة يمكن أن تقلل من ضغط الدم، وتخفض الكوليسترول على الكلى، وكذلك تحسن الدورة الدموية عن طريق تقوية القلب والأوعية الدموية.

كما يمكن أن تساعدك تمارين القوة أيضًا في الحفاظ على وزن صحي للجسم وإدارة مستويات السكر في الدم.