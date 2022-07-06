أميرة وإسلام زوجان صمما «براند أطفال»: «سيلينا» بنتنا مصدر إلهامنا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ملابس العرائس هي التجربة التي أخذت تقريبا وقت الفتيات في طفولتهن، ولكن بعضهن فقط من كانت مسلكًا لها لتدخل عالمًا مختلفًا، ويكون فستان عروسة الطفولة هو نبتة الحلم، الذي جمع زوجين ليظهرا فيه موهبتهما بالتصميم والتنفيذ ويكن معينًا على عدم وجود أطفال، حتى يحدث الفارق ويخرج للنور حلمهما ببراند أزياء أطفال.

مصممة أزياء الأطفال أميرة أحمد

كلية الحقوق كانت المسلك العلمي الذي اتخذته أميرة أحمد، ولكن كانت لموهبتها رأي آخر دفعها لسلك طريق بعيد عن المحاماة وقريب من شغفها في مجال التصميم، حيث إنها اتخذت الرسم والتصميم هواية لها منذ الصغر مثل باقي الفتيات، ولكن الأمر تطور معها وأصبحت تذهب للعمل مع والدتها والتي كانت تعمل في تطريز فساتين لبيوت أزياء في الإسكندرية لتبدا رحلتها في عالم تصميم الأزياء.

أميرة أحمد التي تزوجت بعد تخرجها بعام واحد من إسلام فاتح، لم تلحق بالعمل بعد الزواج وفضلت البقاء في المنزل، وبسبب وقت الفراغ الكبير الذي كانت تمتلكه، لجأت إلى العودة إلى موهبتها وهي الرسم وتصميم الملابس.

الشراكة بين أميرة أحمد وزوجها في مشروع تصميم أزياء الأطفال

كان زوجها هو المشجع الأول لها، حيث إنه كان الداعم الأساسي لرسوماتها وهو من شجعها على تبني مشروع تصميم أزياء الأطفال الخاص بها «شاف رسوماتي في مرة وعجبته جدًا وقالي إحنا لازم نفتح مشروع ومن هنا جت الفكرة»، ولكن بسبب خوفها من ماكينة الخياطة، لجأ الزوج إلى تعليم الخياطة ليصبح مكملًا لها ليصبح شريك الحياة الزوجية والحياة العملية في مشروعهما الجديد.

الزوجان اللذان لم يرزقا بطفل في بداية زواجهما، لجآ إلى تكبير وتطوير مشروعهما الصغير في مجال تصميم أزياء الأطفال تعويضًا لهما عن طفلهما، فبدآ في دخول مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» ونشر تصميماتهما على جروب خاص بهم والذي لاقى إقبالا كبيرا من الأفراد.

وكانت بداية التصميمات، للأطفال حديثي الولادة وكان سبب اختيار هذه الفئة العمرية «اختارنا الأول فئة حديثي الولادة لأنها مكنتش موجودة في المحلات»، ثم مع مرور الشهور أدخلا الفئات العمرية المختلفة للأطفال.

مشروع تصميم أزياء الأطفال

وبعد مرور السنوات، رُزق الزوجان بطفلتهما «سيلينا» والتي أصبحت وفقًا لما صرحت به مصممة أزياء الأطفال أميرة أحمد «مصدر إلهامي»، فبعد أن أصبحت أم نظرت لمشروعها بنظرة مختلفة تمامًا، فاتجهت إلى تطوير تصميم أزياء الأطفال بإدخال تصاميم تناسب الأم والطفل معًا، وكانت الابنة هي مصدر هذه الفكرة للمشروع الصغير.

الزوجان اللذان بدآ رحلة كفاحهما في مجال تصميم أزياء الأطفال منذ 7 سنوات، يحلمان بتوسيع نطاق عملهما بإنشاء متجر ملابس يحمل اسم البراند الخاص بهم «براند S&M».