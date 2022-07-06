نسمة يحيى أول مُحاضِرة تنمية بشرية من قصار القامة: من حق ذوي الهمم الاندماج بالمجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجازات تلو الأخرى، تبرهن للعالم أجمع أنها قادرة على تحدي الصعاب وتخطي كلمات التنمر والسخرية، قصر قامتها لا تعتبرها حاجزا في النجاح والسعي، تضع هدفا أمام نصب أعينها وتعمل على تحقيقه رغم العراقيل، هكذا هي نسمة يحيى، أول عارضة أزياء من قصار القامة، تلك الفتاة العشرينية التي تردد اسمها في المجالس ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عادت من جديد تتصدر أحاديث الناس وتسجل تحدي جديد.

لا يمضى وقت بسيط إلا ونجد العشرينية نسمة يحيى، تحقق نجاحا جديدا يضاف لسيرتها الذاتية، البداية كانت من خلال إثبات جدارتها كعارضة أزياء من قصار القامة وذوي الهمم، مرورا بتأليف كتابها الأول بعنوان «ملهم»، حتى أصبحت أول مُحاضِرة تنمية بشرية من قصار القامة، وروت كواليسه خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ تقول إن الترشيح جاء من شركة فاريانس، وهي أكبر منصة ذكية للتوظيف، وتم إنشاؤها لسد فجوة التوظيف بين الشركات والأفراد، فضلا عن محترفي العمل الحربكافة تخصصاتهم في الشرق الأوسط، كما أنها أول شركة عربية لتكنولوجيا التعليم والتدريب والتعلم الذكي في مصر والشرق الأوسط.

كواليس أول مُحاضِرة تنمية بشرية لقصار القامة

يتضمن المحتوى الذي تقدمه أول مُحاضِرة تنمية بشرية من قصار القامة، 10 حلقات، كل حلقة تحكي عن تجارب شخصية وحياتية على أرض الواقع، مع ربطه بأمثله علمية:«أول تجربة رسمية، الهدف من الكورس انه تجربة حياتية حقيقية وليست مجرد كلام مرسل فقط».

تقبل الاختلاف وتفهم النفس

تحدثت أول عارضة أزياء من قصار القامة وأول مُحاضِرة تنمية بشرية، عن الحلقات، إذ تقول، بإن الحلقة الأولى تتضمن معرفة النفس وأسباب التميز أو الاختلاف، وكيفية تقدير الذات وعدم تجاهل ما يخصها:«بعرف نفسي بشكل داخلي، ويندرج تحت طباعي ونقاط الضعف والقوة والتحكم فيهم والتعايش مع كل شيء جوايا بشكل محايد واتعايش خصوصا مع الطباع الغيرمتقبله من الاخرين، وامتى اغير طبع معين فيا، وامتى اتقبله، وايه الأسباب اللي تساعدني علي تقبل نفسي، بعرف نفسي بشكل خارجي، ويندرج تحت الشكل والملامح والطول والوزن، ازاي نتعلم نبص لنفسنا نظره عادلة برغم وجود كم من الانتقادات اللي بتحاوطنا ».

كما تضمنت الحلقة الثانية من البرنامج، التي تعده نسمة يحيي، وتحاضره لمختلف الأشخاص، كما تحدثت عنه قائلةً:«كانت بتتكلم عن ان أركز علي النقاط اللي الناس بتشوفها بنظرة سلبية واحاول التأقلم عليها، ازاي اقدر احدد النظرة محتواها ايه، هل نظرة سلبية وانتقادية، ام نظرة فضولية».

الـ10حلقات التي تقدمهم نسمة يحيي، عبارة عن تجارب حياتية لنماذج ناجحة وأمثلة حية من الواقع، استطاعوا التميز والنجاح رغم مختلف الممارسات والضغوطات الذين تعرضوا لهم في حياتهم:«سعيدة بتلك التجربة وأمل أم تكون ملهمة للغير وقادرة على تغير النظرة المجتمعية لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة».