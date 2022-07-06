الامارات | مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام تحتفي بخيرات النخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام تحتفي بخيرات النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بجوائز تبلغ قيمتها 8.3 ملايين درهم موزعة على 23 مسابقة رئيسة، تنطلق الدورة الـ18 من مهرجان ليوا للرطب في 16 يوليو الجاري بمدينة ليوا، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وكشف نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عيسى سيف المزروعي، أن عدد المشاركين في المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات التراثية التي تنظمها اللجنة بمنطقة الظفرة حتى الدورة الماضية بلغ أكثر من 21 ألفاً، يمثلون جميع مناطق الدولة، بما يجعله ذروة المواسم التي يتنافس فيها أصحاب المزارع في الدولة لعرض وتقديم أفضل ما تزخر به مزارعهم من منتجات الرطب والفواكه.

وأوضح المزروعي، خلال مؤتمر صحافي عقد افتراضياً أمس، أن «المهرجان منذ انطلاقته الأولى حتى الدورة الحالية قدم جوائز بلغت قيمتها نحو 116 مليون درهم، وتمكن من اجتذاب أكثر من مليون زائر، ما أسهم في إنعاش الحياة الاقتصادية بمختلف الأنشطة والقطاعات في المنطقة»، مشيراً إلى أن «المهرجان يمثل مناسبة أمام مختلف الأجيال للتعرف إلى تراث الأجداد والآباء، ومنصة مهمة للمؤسسات البحثية والزراعية والصناعية والتسويقية حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل لتعود عليهم بمردود اقتصادي، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب، وتحقيقاً لمساعي دولة الإمارات في تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام».

المرور الأخضر

من جانبه، استعرض مدير المهرجان عبيد خلفان المزروعي، أبرز المسابقات والفعاليات في الدورة الجديدة التي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري، موضحاً أن المهرجان يتضمن هذا العام 23 مسابقة رئيسة مخصصة لمسابقات الرطب والفاكهة والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة رطب وأجمل مجسم تراثي، وخصص لها 293 جائزة بقيمة تبلغ نحو 8.3 ملايين درهم. كما يشهد العديد من الفعاليات والمسابقات في السوق الشعبي، بالإضافة إلى الحرف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات التي تناسب مختلف الفئات العمرية، لافتاً إلى أن المهرجان سيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً خلال الفترة من 16 إلى 24 الجاري، مع الحرص على الاستمرارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، من التباعد، وارتداء الكمامات، وإبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، سواء خلال تنظيم المسابقات المختلفة أو الفعاليات المتنوعة أو السوق الشعبي.

وأشار عبيد المزروعي إلى أن مهرجان ليوا للرطب يضم هذا العام أكثر من 200 جناح متنوع، منها 50 جناحاً للجهات الراعية والداعمة والمشاركة، و132 محلاً في السوق الشعبي للمهرجان. وتستعرض لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي من خلال جناحها مشروعاتها بتقنيات حديثة، إضافة لإصدارات في الشعر النبطي والشعر الفصيح وبرامج أكاديمية الشعر.

وعن كيفية التسجيل في المسابقات والفعاليات، أفاد بأن لجنة المهرجان أطلقت تطبيقاً ذكياً يتيح للراغبين من المزارعين وأصحاب الحرف في المشاركة الاطلاع على شروط المسابقات مع إمكانية المتابعة المباشرة لنتائج وتحديثات المهرجان.

شروط

وعن شروط المشاركة في المسابقات، قال مدير مزاينة الرطب في المهرجان، مبارك علي القصيلي المنصوري، إن «المزاينة تشهد هذا العام 11 مسابقة، وتتمثل الشروط العامة في أن يقدم المشارك رطباً من إنتاج مزرعته الخاصة لهذا العام، وإبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، ولكل فرد حق المشاركة والفوز في فئتين فقط من فئات المسابقة، ومن لم يحالفه الحظ يحق له المشاركة في الفئات الأخرى، كما يحق المشاركة في شوط واحد من شوطي النخبة (شـوط الظفـرة لنخبة الرطب أو شـوط ليوا لنخبـة الرطب)، ويشترط الالتزام بموعد تسليم العينات وفقاً للفئات والتواريخ المحددة من قبل اللجنة المنظمة، مع الإشارة إلى أنه لا تقبل التمور في المسابقة».

وأضاف: «في ما يتعلق بآلية التحكيم، يتم احتسـاب 70% مـن درجة التقييم على الرطب المشارك به في موقع المزاينة، في حين يتم احتساب 30% من درجة التقييم بعد كشـف لجنـة التحكيم على المزرعة والتأكد من نظافتهـا العامـة والعنايـة بالنخلة من خلال التكريـب الملائم، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه وغير ذلك. أما آلية التحكيم في مسابقة أكبر عذج فتكون من خلال وزن أكبر عذج بالكيلو غرام، ويتم ترتيب الأوزان مـن الأكثر وزناً فالأقـل، والوزن الأعـلى يحصل على المركز الأول ومـن ثم الثـاني والثالث، وترتـب المراكز على هـذا النحو حتـى المركـز الـ15».

فئات متنوعة

تتوزع المسابقات في المهرجان إلى: 11 مسابقة لمزاينات الرطب (الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتا الظفرة وليوا لنخبة الرطب، مسابقتا فرض وخلاص العين)، وسبع مسابقات للفواكه (الليمون المنوع والمحلي، المانجو المنوع والمحلي، التين الأحمر والأصفر، سلة فواكه الدار)، وثلاث فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية (المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة)، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news