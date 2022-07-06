الامارات | «أهلاً سلامة» تنشر التوعية في «عالم مدهش»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلاً سلامة» تنشر التوعية في «عالم مدهش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار فعاليات صيف صحي وآمن، وحملة «هل منزلك آمن» التوعوية، تستعد بلدية دبي لعرض مسرحية تحمل العديد من الرسائل التوعوية للأطفال تحت عنوان «أهلاً سلامة»، خلال الشهر الجاري في «عالم مدهش».

ويأتي العرض المسرحي في إطار جهود البلدية ومسؤوليتها المجتمعية نحو تعزيز المفاهيم التوعوية لدى الأطفال، وغرس قيم الصحة والسلامة لديهم، خصوصاً خلال فصل الصيف وأثناء تواجدهم بالمنازل.

ويدور العرض في إطار مشوق بين شخصيتي «سلامة» و«حذر»، حيث تقع أسرة تتكون من والدين وأطفال في بعض الأخطاء، فيقوم «حذر» - وهو سفير الصحة والسلامة في بلدية دبي - بتصحيح المفاهيم وترسيخ المعلومات والنصائح للمشاهدين بأسلوب شيق وجميل، فيما يتناول العرض نقاطاً توعوية عدة تهدف إلى تشجيع الأطفال على تبادل الرسائل التوعوية في ما بينهم.

وستنظم المسرحية في «عالم مدهش» خلال أيام عدة، وسيقدم العرض الأول 10 يوليو الجاري، وخلال 16، و24، و30 الجاري.

وأكدت بلدية دبي أنها تحرص بشكل دائم على تعزيز دورها التوعوي في المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع صغاراً وكباراً للالتزام بالممارسات الصحية السليمة.

«حذر» - وهو سفير الصحة والسلامة في بلدية دبي - يصحح المفاهيم ويقدم النصائح للمشاهدين بأسلوب جميل خلال العرض المسرحي.

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