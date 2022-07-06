الامارات | طبيب عظام: تجنبوا التحميل الخاطئ على المفاصل

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عظام: تجنبوا التحميل الخاطئ على المفاصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف طبيب العظام والجراح الألماني الدكتور مارتن رينيو التهاب زليل الوتر بالمرض الروماتيزمي الذي يصيب الوتر وغشاءه الزليلي، ويمكن أن يهاجم جميع المناطق الوترية مثل اليد والكتف والقدم.

وأوضح أن أسباب الإصابة بالتهاب زليل الوتر تتمثل في التحميل الزائد أو الخاطئ على المفاصل أثناء العمل (العمل المكتبي) أو ممارسة الهوايات (العزف على الآلات الموسيقية أو الأنشطة الرياضية).

وتتمثل أعراض التهاب زليل الوتر في الألم والتورم والاحمرار والتيبس والشعور بشد وصدور صوت صرير عند الحركة.

ويتم علاج التهاب زليل الوتر بواسطة التثبيت بجبيرة أو ضمادة ثابتة والمراهم والأقراص المضادة للالتهابات وحقن الكورتيزون والعلاج الطبيعي. وفي الحالات الشديدة قد يتم اللجوء إلى الجراحة.

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