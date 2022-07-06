الامارات | أسباب «دوار السفر».. وإرشادات للتغلب عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب «دوار السفر».. وإرشادات للتغلب عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني البعض أثناء السفر بواسطة القطار أو السيارة أو الطائرة أو حتى المركبة من متاعب صحية مثل الغثيان والدوار فيما يعرف بدوار الحركة Motion sickness أو دوار السفر.. فما أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟ وما النصائح التي يمكن للمسافر الأخذ بها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح أخصائي طب السفر الألماني توماس كوبر أن دوار الحركة يحدث بسبب وجود تضارب بين المعلومات، التي تصل للمخ من العين، والمعلومات، التي ترسلها الأذن الداخلية (المسؤولة عن التوازن) عن حالة الجسم الحركية. وأوضح كوبر أن أعراض دوار الحركة تتمثل في الغثيان والقيء والدوار والصداع والنعاس ونوبات التعرق.

بينما قال رئيس مركز طب السفر وطب المناطق الاستوائية بالعاصمة الألمانية برلين البروفيسور توماس يلينيك، إنه يمكن تجنب الإصابة بدوار الحركة من خلال اختيار المكان السليم في وسيلة النقل المستخدمة. وأضاف أنه ينبغي الجلوس في الأمام في حالة الحافلات والسيارات، في حين ينبغي الجلوس في المنتصف في حالة السفن والطائرات.

وعند الجلوس في مقعد الراكب الأمامي أو المقعد الخلفي أثناء السفر بالسيارة، ينبغي تركيز النظر على نقطة ثابتة في الأفق، وأخذ قسط من الراحة في الهواء الطلق من وقت لآخر، مع مراعاة عدم النظر إلى الهاتف الجوال أو قراءة أي شيء.

بينما أشار توماس كوبر إلى أنه يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الأدوية المحتوية على المادة الفعالة «ديمينهيدرينات»، التي تمنع القيء. كما يمكن استخدام اللصقات المحتوية على المادة الفعالة «سكوبولامين»، وإن كانت هذه اللصقات غير مناسبة للأطفال وكبار السن. ومن المهم عدم تناول أطعمة دسمة قبل السفر مثل البطاطس المحمرة والمايونيز، وإنما ينبغي تناول أطعمة خفيفة كالخضراوات والفواكه.

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