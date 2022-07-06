الامارات | مركز اللسان العربي: دورة جديدة لتعليم لغة الضاد لغير الناطقين بها

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللسان العربي: دورة جديدة لتعليم لغة الضاد لغير الناطقين بها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز اللسان العربي، التابع لمجمع اللغة العربية بالشارقة، دورته التاسعة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تستهدف 25 طالباً من جنسيات متعددة، منها الصين والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا وأميركا ونيجيريا.

ويتيح المركز الفرصة أمام الطلبة الراغبين في تعلم اللغة العربية من مختلف بلدان العالم، إذ يفتح باب المشاركة (عن بُعد) لـ10 مقاعد دراسية، فيما يستضيف في مقره بالشارقة 15 طالباً يخضعون لبرنامج دراسي مكثّف يتوزع على 45 ساعة تعليمية.

وتركّز الدورة على تعزيز مهارات التواصل والمحادثة لدى الطلاب بلغة عربيّة فصيحة، إضافةً إلى تعليمهم أساسيات النطق والقراءة السليمة التي تعزز ممارستهم للعربية في حياتهم اليومية، فضلاً عن فتح آفاق للتعرّف عن كثب إلى ثقافة دولة الإمارات والعادات العربيّة الأصيلة، والقيم النبيلة التي هي أُسس المجتمعات العربية.

وأكد الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور محمد صافي المستغانمي، أهميّة الدورات التي تلتقي فيها اللغة العربية مع أبناء اللغات الأخرى، لتعزّز حضورها خارج محيطها العربي الذي من شأنه أن يبرز عالمية لغة الضاد، وقدرتها على الانطلاق في الأفق الرحب، ومخاطبة العالم بآدابها وعلومها، التي ظلت تدرس قروناً من الزمن في شتى البلاد، وهذا ما يجعل من دورات تعليم العربية التي ينظمها مركز اللسان العربي استمراراً للتدفّق الحضاري الذي بقيت تزوّد العربية من خلاله العالم بكنوز معارفها وآدابها. وأضاف: «نرحب بطلبة من جنسيات مختلفة جمعهم حبُّ العربية لاكتساب جماليات علومها وأساليبها، لتكون لغتهم الثانية أو الثالثة التي يعزّزون بها تواصلهم مع أبناء العرب، ولتمثل لهم دورة اللغة العربية بوّابة العبور إلى التراث العربي الغني انطلاقاً من مركز حضاري وثقافي يُعد واحداً من الإنجازات الرائدة في رعاية اللغة العربية وتمكين حضورها بين لغات العالم».

طلبة من الهند وباكستان والفلبين وبريطانيا وأميركا ونيجيريا في الدورة الجديدة.

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