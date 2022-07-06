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الامارات | مركز جمعة الماجد يتسلم 3000 كتاب من «البلدية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جمعة الماجد يتسلم 3000 كتاب من «البلدية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، الدفعة الرابعة من الكتب التي جمعتها بلدية دبي، ممثلة بإدارة النفايات، ضمن مبادرة «كتاب الخير»، التي تحمل شعار «استثمر كتابك المهمل فـي نشر ثقافة القراءة».

ويأتي هذا التعاون بين البلدية والمركز في إطار التشجيع على ثقافة القراءة، والاستفادة من الكتاب حتى بعد الانتهاء من قراءته، من خلال إتاحته لقارئ آخر.

يشار إلى أن «كتاب الخير» هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى الاستفادة القصوى من الكتب المهملة للأعمال الخيرية داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع المركز، وجرى تخصيص صناديق عدة لجمع الكتب المستعملة من الجمهور، في عدد من المواقع، مثل مراكز بلدية دبي في الطوار والكفاف والمنارة، وفي عدد من المرافق العامة التابعة لبلدية دبي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات التعليمية والأهلية الخيرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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