الامارات | 1621 عالماً بألمانيا يتمون أبحاث الأستاذية بـ 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 1621 عالماً بألمانيا يتمون أبحاث الأستاذية بـ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتم 1621 عالماً وعالمة في ألمانيا أبحاث تأهيلهم في جامعات أو معاهد معادلة في ألمانيا العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن عدد أبحاث التأهيلات لدرجة الأستاذية ارتفع بذلك 6% مقارنة بعام 2020، وهو أعلى عدد سجل منذ 2016. وزاد عدد أبحاث التأهيلات للأستاذية التي أنجزها رجال من 995 إلى 1071 بحثاً، ما يعني تراجعاً طفيفاً في نسبة النساء اللاتي أنجزن أبحاث الأستاذية من 35 إلى 34%. وفي 2011 شكلت النساء 25%.

وتتعلق 908 أبحاث تأهيلية للأستاذية بمجال الطب البشري/العلوم الصحية، ليُشكل هذا المجال أكبر نسبة من الأبحاث كما في السنوات السابقة. وكان متوسط ​​أعمار العلماء الذين أتموا أبحاثهم للأستاذية العام الماضي 42 عاماً.

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