شقيقة هنا الزاهد تتعرض للتحرش داخل مول شهير: «اوعوا تتنازلو عن حقكم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها مؤخرا، الفنانة الشابة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، وذلك بعدما كشفت عن تعرض شقيقتهما الأصغر «نور» لواقعة تحرش، وذلك أثناء تواجدها داخل المولات الشهيرة في منطقة السادس من أكتوبر.

تفاصيل تعرض شقيقة هنا الزاهد للتحرش

ونشرت فرح الزاهد صورة للشخص المتهم بالتحرش بشقيقتها «نور»، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكشفت تفاصيل ما تعرضت له شقيقتها الأصغر.

وخلال الصورة قالت: «طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب، مارحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات، والكلام وعمال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أي بنت».

واستطردت: «وهي واقفة عند البنك هي ووالدتي فزعقوا فيه، يروح مبجح فيهم ويقل أدبه ويقول أنا ماعملتش حاجة وماجتش جمبها، والناس حواليه عادي جدا، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم، ربنا يرحمنا من أشكالكوا الموجودة في كل مكان، ويسترها علينا منكوا يارب».

القبض على المتهم بتحرش شقيقة هنا الزاهد

وبعد مرور ساعات قليلة من الأمر، كشفت فرح الزاهد عن سرعة استجابة الجهات الأمنية للواقعة، إذ دونت عبر حسابها على «انستجرام»، موضحة أنه جرى ضبط المتحرش، قائلة: «الحمد لله على سرعة الاستجابة، المتحرش دلوقتي هيبات في القسم، وهيتعرض على النيابة الصبح، إوعوا تتنازلو عن حقكوا أو تسكتوا، عشان الحق بيرجع».

معلومات عن نور الزاهد

- نور الزاهد من مواليد فبراير عام 2001، تبلغ من العمر 21 عاما.

- تصغر شقيقتها «هنا» بـ7 سنوات.

- تهتم بالأزياء والموضة.

- تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور ولقطات من حياتها اليومية.

- يتابعها عبر حسابها بموقع «إنستجرام» نحو مليون متابع.